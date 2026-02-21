Palatul Buckingham nu se va opune excluderii lui Andrew din linia de succesiune la tron / Perchezițiile continuă la Windsor

Palatul Buckingham nu se va opune eventualelor planuri de eliminare a lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron, potrivit informațiilor publicate de The Guardian. Între timp, poliția a confirmat că perchezițiile la fosta sa locuință din Windsor vor continua și în weekend.

Surse din Casa Regală au declarat sâmbătă pentru publicația britanică că regele Charles nu va împiedica Parlamentul dacă acesta va dori să se asigure că fostul prinț nu va putea urca niciodată pe tron.

Andrew Mountbatten-Windsor, care a fost arestat și ulterior eliberat săptămâna aceasta, se află în continuare pe locul al optulea în ordinea de succesiune la tron, în pofida faptului că i-au fost retrase toate titlurile regale și nu mai are niciun rol oficial.

Arestarea sa a avut loc după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice documente care sugerează că Mountbatten-Windsor a transmis informații guvernamentale confidențiale infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein și altor contacte, în perioada în care acționa ca trimis comercial al Regatului Unit.

Mountbatten-Windsor a încetat să mai aibă un rol activ în familia regală în 2019, după un interviu considerat dezastruos acordat emisiunii Newsnight, în care a refuzat să își ceară scuze pentru faptul că a menținut legătura cu Epstein.

În 2022, el a încheiat, potrivit relatărilor din presă, un acord de aproximativ 12 milioane de lire sterline cu Virginia Giuffre, una dintre victimele lui Epstein, care a susținut că a fost traficată către Mountbatten-Windsor de către finanțistul discreditat.

Mountbatten-Windsor a negat acuzațiile formulate de Giuffre, iar plata a fost efectuată fără recunoașterea vreunei responsabilități.

El a fost lipsit de ultimele sale titluri regale la finalul anului trecut, după apariția unor noi informații despre legăturile sale cu Epstein, însă își păstrează locul în linia de succesiune, în urma prințului William și a celor trei copii ai acestuia, precum și a prințului Harry și a celor doi copii ai săi.

Mountbatten-Windsor, care a fost arestat și audiat joi, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, este în continuare, oficial, consilier de stat – unul dintre membrii familiei regale care ar putea prelua atribuțiile regelui în cazul în care acesta este bolnav sau se află în străinătate.

Totuși, potrivit informațiilor disponibile, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple în practică, întrucât doar membrii activi ai familiei regale sunt desemnați să îl înlocuiască pe suveran.

Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron

Eliminarea sa din linia de succesiune necesită o nouă lege, care trebui să fie adoptată cu sprijinul deputaților și al membrilor Camerei Lorzilor, precum și să primească acordul regal din partea suveranului. De asemenea, ar fi necesar sprijinul celor 14 state din Commonwealth în care regele este șef de stat.

Miniștri ai guvernului au sugerat că au existat deja discuții cu Palatul privind o posibilă modificare legislativă, după finalizarea anchetei poliției.

Luke Pollard, ministru al Apărării, a declarat la BBC Radio 4 că guvernul a lucrat împreună cu Palatul la planuri menite să îl împiedice pe Mountbatten-Windsor să fie „la un pas de a ajunge pe tron”.

El a adăugat că speră ca o astfel de măsură să beneficieze de sprijin, dar a subliniat că este corect ca orice decizie să fie luată doar după încheierea anchetei poliției.

La rândul său, James Murray, secretar-șef al Trezoreriei, a declarat pentru Sky News că „Guvernul analizează orice pași suplimentari care ar putea fi necesari și nu excludem nicio opțiune. Dar, în acest moment, ar fi nepotrivit să mergem mai departe, deoarece este în desfășurare o anchetă a poliției.”

Ed Davey a declarat că Liberal-Democrații ar sprijini orice legislație care ar duce la eliminarea lui Mountbatten-Windsor din linia de succesiune, afirmând că o eventuală urcare a acestuia pe tron ar fi „intolerabilă”.

Regele Charles: „Legea trebuie să-și urmeze cursul”

Mountbatten-Windsor este primul membru al familiei regale arestat în mai bine de 350 de ani, de la momentul în care Charles I a fost luat prizonier, în 1647, după înfrângerea sa de către forțele parlamentare în Războiul Civil Englez. El a fost găsit vinovat de trădare și executat doi ani mai târziu.

Regele Charles, care i-a retras fratelui său titlul de prinț și l-a forțat să părăsească reședința sa din Windsor anul trecut, a declarat joi că a aflat despre arestare cu „cea mai profundă îngrijorare”.

„Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul”, a spus regele. „Ce urmează acum este un proces complet, echitabil și corespunzător, prin care această problemă va fi investigată în mod adecvat și de către autoritățile competente.”

Nici Regele Charles, nici Palatul Buckingham nu au fost informați în prealabil că Andrew Mountbatten-Windsor urma să fie arestat, potrivit BBC.