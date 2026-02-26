„Poate voi fi nepopular”. Ciprian Ciucu invocă modelul din New York și propune reguli stricte pentru șoferi în zilele cu ninsori puternice

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a propus joi inițierea unei discuții privind introducerea unor măsuri de reducere a traficului în zilele cu ninsoare abundentă, edilul oferind exemplul metropolei americane New York.

El a explicat că utilajele de deszăpezire pot acționa mult mai eficient atunci când circulația auto este restricționată. În plus, nu mai este necesară utilizarea unor cantități foarte mari de sare, care afectează asfaltul și spațiile verzi.

Primarul a vorbit despre orașele occidentale, unde oamenii renunță la folosirea mașinii personale atunci când stratul de zăpadă depășește o anumită grosime.

„Poate o să fiu nepopular cu ceea ce spun acum, dar e datoria mea nu doar să fiu follower, ci să și dau anumite perspective. În orașele civilizate – uitați-vă la New York – pentru că au trecut printr-un episod relativ similar cu al Bucureștiului – în prima zi, când ninge, nimeni nu iese afară. Cu alte cuvinte, dacă ninge sub 15 cm, activitatea poate să se desfășoare normal”, a declarat Ciprian Ciucu, la sediul PMB.

„Dacă ninge între 15-30 de centimetri, activitatea este restricționată, tocmai ca utilajele să poată interveni normal. Iar dacă ninge peste 40 de centimetri, nimeni nu mai iese în ziua aceea cu mașina. Este interzisă circulația și se iese doar în cazuri de urgență maximă”, a precizat edilul, potrivit Agerpres.

„Toți primarii intră în vrie”

Ciucu a mai spus că, în lipsa traficului auto, utilajele de deszăpezire au o productivitate cu 30-40% mai mare. Populația este anunțată din timp, iar intervenția se face prioritar în zona spitalelor și pe bulevardele principale.

„Nimeni nu are acolo pretenția ca străzile secundare să fie la negru din momentul primei zile. Se acționează pe bulevarde principale în prima zi. A doua zi se acționează pe străzile secundare, se eliberează trotuarele și viața își reintră în normal. La noi toată lumea se isterizează, începând cu dumneavoastră. Nu vă supărați că vă zic. «Iar i-a luat pe primari iarna prin surprindere». Păi nu a luat pe nimeni, că ne-am uitat cu toții ca disperații. (…) Toți primarii au aceeași problemă – intră în vrie. Apare o isterie publică și rețelele de socializare amplifică foarte mult această isterie publică. Primarii se sperie și încep să arunce cu sare. Și nu cu puțină sare”, a spus Ciucu.

Primarul a adăugat că, în România, există așteptarea ca a doua zi după o ninsoare puternică toate străzile să fie „la negru”, însă acest lucru nu este realist. Este nevoie de 24-48 de ore pentru ca și străzile secundare să poată fi curățate corespunzător, conform edilului.

„Aș vrea să avem o discuție cu toți, inclusiv cu dumneavoastră, inclusiv cu cetățenii, inclusiv cu primarii de sector, pentru că ei sunt principalii factori în ceea ce privește deszăpezirea. Și să zicem: dacă a nins peste 45 de centimetri, copiii rămân în ziua aceea acasă. Ca să fie predictibil, să nu se mai isterizeze lumea degeaba. Mașinile rămân în ziua aceea acasă și se duc doar urgențele, salvările, tot ce e nevoie. E vorba de 24 de ore. Se eliberează orașul mai rapid, mai ieftin. Nu mai distrugem și nu mai aruncăm cu tonele de sare care s-au aruncat în această iarnă”, a afirmat Ciucu.

„Tone de sare aruncate”

El a menționat și că unii angajați ai operatorilor de salubritate au leșinat din cauza epuizării, după ture de peste 8-12 ore.

„Societatea pune o presiune formidabilă în primele 24 de ore pe primari. Ei pun presiune pe salubriști, ei pun presiune pe serviciile lor proprii. Și știrile încep să curgă, ei intră în competiție. Aruncă cu sare, aruncă bani. Hai să ne uităm puțin împreună cât au cheltuit doar în această iarnă, în ianuarie, cu serviciul de salubrizare. Înseamnă lucrători mai mulți, adică salarii mai multe, înseamnă utilaje închiriate mai multe, ca totul să se întâmple extrem de repede. Înseamnă tone de sare aruncate care poluează orașul, distrug asfaltul și spațiul verde, din cauza unei simple zăpezi de 50 de centimetri. Hai să fim cerebrali”, a spus primarul general.

El a subliniat că Primăria Capitalei nu are propriul serviciu de deszăpezire, acesta fiind gestionat de primăriile de sector.

PMB are doar atribuții de reglementare și control, iar Poliția Locală a aplicat amenzi de până la 5.000 de lei pentru situații punctuale.

„Nu am fost mulțumit de deszăpezire, foarte clar, de aceea am dat și amenzi. Dar, în condițiile în care a nins de două ori la rând, la un interval scurt de timp, foarte, foarte mult, în condițiile în care toată lumea era pe stradă, în condițiile în care ați văzut cum a viscolit (…), eu cred că ar trebui să fim puțin mai calmi, să avem această discuție mai așezată”, a conchis Ciucu.

Mesajul Primăriei Capitalei

Miercuri, Primăria Capitalei a susținut că „miile de tone de sare” pe care le-au folosit operatorii de salubritate în timp ce deszăpezeau străzile în această iarnă „au erodat asfaltul”, care avea deja „probleme”.

„În iarna aceasta, am avut zăpadă în reprize, astfel că operatorii de salubritate, cu care primăriile de sector au încheiat contracte pentru deszăpezire, au aruncat cu mii și mii de tone de sare. În neștire! Care au erodat asfaltul și așa cu probleme. Din cauza subfinanțăŕii PMB, ani la rând nu s-au putut face investiții serioase. Doar cârpeli! Plus că a aparut des fenomenul de îngheț-dezgheț”, a scris municipalitatea, într-o postare pe Facebook.

Primăria Capitalei a adăugat că „multe gropi s-au format în jurul gurilor de canal sau pe traseele rețelelor de utilități, unde firmele edilitare sunt obligate să intervină”.

Municipalitatea a precizat că administrează doar 880 dintre cele 5.340 de străzi din oraș, prin Administrația Străzilor (ASB).

„Restul de 4.460 aparțin primăriilor de sector și sunt obligate să intervină ca să le asfalteze/repare. Primăria Sectorului 2, pentru că nu are acord cadru de lucrări, a dat către ASB 2 milioane de lei, ca să intervină și să repare pe toate străzile, indiferent de administrator”, a mai afirmat PMB.

Municipalitatea susține că, la începutul anului, ASB a lansat „un amplu program de reparații pe străzile administrate”.

„Doar luni, marți și în prima parte a zilei de astăzi a plombat 100 de gropi. Ba chiar, a decopertat și a intervenit pe anumite suprafețe cu probleme semnificative”, a conchis Primăria Capitalei.