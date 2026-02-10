Propagandă ISIS pe TikTok. Cel puțin 15 persoane au fost arestate în Olanda pentru „incitare la terorism”

Un număr de 15 persoane au fost arestate în Olanda, marți, fiind suspectate că au răspândit propagandă pentru gruparea Stat Islamic (ISIS) pe rețeaua socială TikTok și că au încercat să convingă oameni să comită atacuri teroriste, au informat procurorii olandezi, potrivit Reuters.

Arestările au fost declanşate după ce a fost detectat un cont de TikTok care difuza masiv propagandă ISIS, cu subtitrări în limba olandeză, au precizat procurorii.

Postările de pe TikTok, unele cu peste 100.000 de vizualizări, îi încurajau pe oameni să se alăture Statului Islamic și glorificau martiriul pentru această violentă grupare jihadistă, au mai spus anchetatorii.

Treisprezece dintre suspecți sunt sirieni, iar patru au cetățenie olandeză, au precizat procurorii, sugerând că unii au dublă cetăţenie. Patru sunt minori.

Suspecții, care au vârste cuprinse între 16 și 53 de ani, au fost reținuți în urma unor raiduri efectuate în toată ţara, după arestarea, luna trecută, a unei persoane identificate de procurori ca fiind principalul suspect.

Poliția olandeză a transmis că va continua investigațiile în cadrul acestei anchete „de amploare” și că nu exclude posibilitatea unor noi arestări, scrie AFP.

Platforma TikTok aparține companiei chineze Bytedance.