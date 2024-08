Război în Ucraina, ziua 913: Kievul a utilizat pentru prima dată contra ruşilor o armă complet nouă / Un nou schimb de prizonieri / Ruşii îşi continuă înaintarea către Pokrovsk, iar ucrainenii retrag trupe / Strategia lui Putin la Kursk

Forțele ruse se îndreaptă de luni de zile către centrul strategic cheie Petrovsk. Capturarea orașului ar compromite capacitățile defensive și rutele de aprovizionare ale Kievului și ar aduce Rusia mai aproape de obiectivul său declarat de a controla întreaga regiune Donețk. Mai mult, forțele ucrainene din sud-estul orașului Pokrovsk s-au retras din pozițiile lor din zonă și au evitat să fie „încercuite tactic” de trupele ruse care înaintau.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri seară un apel dur la ţările aliate, afirmând că ţara sa are nevoie de arme livrate la timp, nu de promisiuni.

Belarusul și Iranul au transmis felicitări Ucrainei cu ocazia Zilei Independenței

Atât Belarusul cât și Iranul au felicitat sâmbătă Ucraina cu ocazia împlinirii a 33 de ani de independenţă faţă de fosta Uniune Sovietică, în pofida legăturilor strânse ale celor două țări cu Rusia.

Potrivit agenției oficiale de presă Belta, Aleksandr Lukașenko a afirmat că cetățenii țării sale au avut „întotdeauna un respect special și o considerație afectuoasă” pentru poporul ucrainean.

Ucraina sărbătoreşte la 24 august independenţa de URSS din 1991, o dată ce marchează însă şi doi ani și jumătate de război, soldat cu zeci de mii de victime civile şi distrugeri imense în această ţară.

Zelenski îl cataloghează pe Putin drept „bătrân bolnav”

Într-un discurs video adresat poporului ucrainean, Zelenski a folosit un limbaj batjocoritor pentru a-l descrie pe președintele rus în vârstă de 71 de ani și retorica sa nucleară.

„Un bătrân bolnav din Piața Roșie care amenință în mod constant pe toată lumea cu butonul roșu nu ne va dicta niciuna dintre liniile sale roșii”, a declarat liderul ucrainean în videoclipul postat pe X.

Ukraine. Our land. Given by God. Kissed by the sun. Rocked by the winds. Tempered by fire. Defended by its sons and daughters.

It cannot be mistaken for anything else.

It can never be given away to anyone.

Happy Independence Day of Ukraine! pic.twitter.com/LwnRAjnZnc