Reacția piețelor financiare la summitul Trump- Putin: „Cu siguranţă nu convinge Europa să renunţe la sancţiuni”

Investitorii reacţionează după summitul SUA–Rusia, încheiat fără un acord privind Ucraina

Summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurat vineri în Alaska, nu a dus la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, iar pieţele au reacţionat cu prudenţă, considerând întâlnirea mai degrabă un pas simbolic decât unul decisiv, relatează Reuters.

Helima Croft, director global de strategie pe mărfuri la RBC Capital Markets, a remarcat că rezultatul era anticipat: ”Am avut parte de declaraţii care sugerează progres diplomatic, dar fără detalii concrete. Vom urmări dacă acest rezultat de tip «va urma» este suficient pentru a amâna sancţiunile secundare asupra Indiei, care continuă să importe petrol rusesc. Cu siguranţă nu este ceva care să convingă Europa să renunţe la sancţiunile sale energetice împotriva Rusiei.”

Carol Schleif, strateg-şef la BMO Private Wealth, a spus că ”singura ştire a fost că nu există nicio ştire”. Potrivit ei, pieţele rămân concentrate pe consum, inflaţie şi comentariile de politică monetară aşteptate săptămâna viitoare din Wyoming, în timp ce geopolitica are un impact redus asupra burselor.

Eric Teal, director de investiţii la Comerica, a subliniat că lipsa unor sancţiuni economice noi a fost un aspect pozitiv: ”Pieţele pot răsufla uşurate. Petrolul este la niveluri scăzute şi, cum nu s-au impus sancţiuni suplimentare, ar putea urma un raliu de uşurare în sectorul energetic. În schimb, aurul şi metalele preţioase ar putea suferi vânzări, dar rămân atractive ca plasament pe fondul inflaţiei.”

Eugene Epstein, şeful diviziei de tranzacţionare la Moneycorp, a explicat că ”nimeni nu se aştepta la rezultate spectaculoase într-o singură întâlnire”. Potrivit lui, semnificaţia a stat mai mult în faptul că discuţiile au avut loc şi pot deschide calea pentru paşi următori.

Tom Di Galoma, director la Mischler Financial, a declarat că summitul ar putea fi preludiul unui acord: ”Cred că s-au pus bazele pentru o înţelegere, dar mai sunt paşi de făcut. Mă aştept la o întâlnire între Trump, Putin şi Zelenski în următoarea lună şi probabil un acord în 30 de zile.”

Michael Ashley Schulman, director de investiţii la Running Point, a subliniat că, fiind al treilea an de război, efectul asupra pieţelor este minim şi status quo-ul rămâne dominant.

Jamie Cox, partener la Harris Financial Group, a punctat însă lipsa Ucrainei la masa discuţiilor: ”Fără Ucraina prezentă, nu puteau exista şanse reale pentru un acord de pace. Prezenţa lui Putin a fost semnificativă, dar nu poate fi perceput că încheie conflictul pe pământ american, la o întâlnire cu Trump.” )news,ro)