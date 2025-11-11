Registrul Auto Român, avertisment pentru șoferii care vor să cumpere o mașină second hand

Registrul Auto Român (RAR) recomandă cumpărarea unei mașini doar după ce vânzătorul a obținut Cartea de Identitate a Vehiculului.

RAR a anunțat marți că a demarat o acțiune de informare și control la nivel național, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile Ordonanței de Urgență privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV) și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.

În ultima perioadă, RAR spune că a înregistrat destul de multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu s-a emis CIV. Fiind o acțiune proactivă tematică, se vor face verificări la toți operatorii economici care pun la dispoziție vehicule utilizate. Concret, se verifică dacă persoanele juridice care pun în vânzare vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, așa cum prevede legea, a precizat instituția, potrivit Agerpres.

Astfel, în conformitate cu art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, „la înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligația de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului”.

RAR subliniază că scopul acestor controale este asigurarea respectării legislației în vigoare și protejarea consumatorilor care achiziționează respectivele vehicule, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state.

Prin această campanie de informare și control, RAR urmărește de asemenea creșterea transparenței pe piața vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor și întărirea disciplinei comerciale în domeniu.

Prin aceste acțiuni, RAR urmărește să prevină unele situații precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obține ulterior acest document de la RAR. Totuși, în cazul în care vehiculul prezintă modificări față de configurația omologată, neconformități tehnice și/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia.

„Atunci când cumperi un vehicul utilizat, nu îți asuma și riscurile din istoricul lui! Achiziționează mașina doar după ce vânzătorul a obținut cartea de identitate a vehiculului – CIV de la Registrul Auto Român RA. Cel care înstrăinează vehiculul are această obligație legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să achiziționeze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau înregistra sau care îi va aduce cheltuieli neprevăzute”, atenționează reprezentanții RAR.

Imagine ilustrativă. Mașini second hand (sursa foto: Bokstaz, Dreamstime.com)