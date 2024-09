Restricționarea accesului la arme în SUA dă primele rezultate. Numărul omuciderilor scade considerabil

Controalele extinse ale antecedentelor au blocat în ultimul an mii de tranzacții cu arme în SUA către tineri sub 21 de ani sau pentru persoane condamnate pentru violență domestică, a anunțat Casa Albă, la un an după ce președintele Joe Biden a înființat o nouă instituție pentru prevenirea violenței armate, informează Reuters.

De atunci, numărul omuciderilor s-a redus cu 17%, după ce în 2023 s-a înregistrat cea mai mare scădere din istorie, a anunțat Casa Albă. De asemenea, datele de la Arhiva Violențelor Armate indică faptul că atacurile armate s-au redus cu 20% în 2024, comparativ cu perioada similară a anului trecut și ar putea să ajungă la cel mai redus nivel la finele acestui an din 2019 încoace.

Mii de tranzacții au fost blocate

FBI a realizat peste 300.000 de verificări extinse ale persoanelor sub 21 de ani care au vrut să cumpere o armă, cerință impusă de Legea Comunităților Sigure, adoptată în iunie 2022, cu susținere atât din partea democraților, cât și din cea a republicanilor. Au fost respinse peste 3.500 de tranzacții, dintre 900 doar în urma verificărilor extinse. Controalele pentru cei condamnați pentru violență domestică au blocat peste 4.600 de tranzacții cu arme de la începutul anului.

Stefanie Feldman, care conduce noua instituție pentru controlul armelor, a spus că progresul reflectă o gamă largă de acțiuni, o colaborare crescută între agențiile federale, precum și cu guvernele statelor, la care se adaugă o finanțare cescută și derularea unor programe de sănătate mentală.

Feldman a declarat Joe Biden și Kamala Harris vor anunța încă o acțiune în această direcție, însă oficialul american a evitat să dea detalii, precizând doar că va fi nevoie de multă muncă pentru realizarea ei până în ianuarie, când Biden își va încheia mandatul.

Susținere și din partea unor republicani

Controlul armelor a fost o preocupare majoră pentru Biden și Harris, amândoi posesori de armă, de când și-au preluat funcțiile în 2021. Chirurgul general al SUA a declarat violența armată drept o criză de sănătate publică, în luna iunie, când a cerut finanțare mai mare pentru cercetare, acces mai ușor la serviciile de sănătate mentală, precum și pași în direcția unei depozitări mai sigure a armelor.

Marea majoritate a democraților susține legi mai stricte privind armele ca o modalitate de a reduce violența armată, în timp ce republican în general se opun, invocând dreptul de a purta armă, stabilit de către Al Doilea Amendament al Constituției SUA.

În pofida diferențelor partizane, Feldman a spus că biroul său a colaborat bine cu statele republicane și cu aleși locali republicani, iar 17 state au adoptat legi care vizau violența armată.

Biroul a lucrat și cu oficiali nealeși, din domeniul sanitar, al forțelor de ordine, care se identifică drept republicani dar își doresc să reducă violența armată.

„Cu cât te îndepărtezi de Washington, cu atât mai puțin politizată devine problema. Toți vor să le ajungă copiii acasă de la școală în siguranță. Toți vor ca ei să se poată juca în cartierele lor în siguranță”, a mai spus Feldman.