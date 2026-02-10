RomâniaTV a primit amenda maximă prevăzută de lege pentru relatările despre Recorder și protestele pentru justiție

Amenda de 100.000 de lei (20.000 de euro) a fost pentru relatările din două emisiuni difuzate de România TV pe 14 decembrie. Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancțiunea, care e cea mai mare permisă de lege, pentru dezinformări despre protestatari şi pentru lipsa impearţialităţii, potrivit Pagina de Media.

În emisiunile analizate de CNA, România TV a difuzat propria variantă de documentar, în replică la „Justiție Capturată” difuzat de Recorder. În acest documentar, televiziunea acuza o „reţea Soros” care ne-a „capturat ţara”. De asemenea, i-a numit pe protestatari drept „interlopi, drogaţi şi criminali”.

Sancțiunea a fost adoptată cu votul a șase din cei 11 membrii CNA. Alți treia au cerut o amendă de 50.000 de lei, în timp ce doi nu au dorit sancțiuni.

Într-o postare pe Facebook în care anunță amenda primită de RTV, Recorder scria că „manipularea deghizată în jurnalism se sparge ca un balon de săpun atunci când cei care o practică sunt puși să prezinte dovezi“.

Recorder a mai condamnat atitudinea directoarei de programe a RTV, Roxana Niculescu, care a declarat în ședință „că se simte ca în comunism atunci când a fost întrebată dacă are dovezi pentru afirmațiile transmise pe post”.

De asemenea, cu câteva zile în urmă, televiziunea Realitatea Plus a fost sancționată o amendă de 10.000 de euro, tot pentru dezinformări făcute la adresa Recorder.

Recorder a dat în judecată România TV

În decembrie, ca urmare a reacțiilor după difuzarea documentarului, Recorder a anunțat că recurge la o acțiune pe care nu a mai făcut-o înainte și va da în judecată televiziunea România TV.

„S-a afirmat la România TV, în urmă cu câteva seri, cu subiect și predicat, că Florian Coldea finanțează Recorder. Și este un lucru pe care noi nu l-am mai făcut, dar pe care îl vom face – acela de a da în judecată această publicație pentru această afirmație, care nu are absolut niciun fundament, adică este pur și simplu o invenție de la cap la coadă. Și n-am făcut-o pentru că ne gândeam că un principiu pe care noi îl promovăm este dreptul de exprimare liberă, dar cred că primul pas este să încetăm să mai vedem în acești oameni niște colegi și în acea entitate o televiziune, pentru că acolo nu e presă de fapt”, anunț atunci Cristian Delcea, editor și co-fondator Recorder.

De asemenea, Cristian Delcea, editor și co-fondator a spus că România TV, televiziunea controlată de Sebastian Ghiță, a făcut o afirmație falsă, „cu subiect și predicat”, despre faptul că Florian Coldea, fost prim-adjunct al șefului SRI, se află în spatele finanțării publicației de investigație.