Schimb de prizonieri între Franța și Rusia. Parisul a eliberat un rus pe care-l reținuse la cererea SUA

Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, care efectua o condamnare de trei ani de închisoare pentru încălcarea legislaţiei ruse privind agenţii străini, în schimbul eliberării unui cetăţean rus încarcerat în Franţa, a anunţat joi Serviciul federal rus de securitate (FSB), transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

În vârstă de 49 de ani, Vinatier a fost graţiat de către preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit agenţiei de presă ruse RIA.

Cercetătorul francez a fost găsit vinovat în octombrie 2024 pentru că nu se înregistrase ca „agent străin” în Rusia, unde era acuzat şi de spionaj.

Graţierea a fost anunţată după ce Franţa l-a eliberat pe jucătorul de baschet rus Daniil Kasatkin. Avocatul acestuia, Frederic Belot, a afirmat că Kasatkin, ce fusese arestat în luna iunie la cererea autorităţilor americane pentru presupusă implicare în atacuri cibernetice, s-a îmbarcat joi pe un zbor cu destinaţia Moscova.

La finalul lunii decembrie, Kremlinul a anunţat că i-a prezentat Franţei o propunere cu privire la Vinatier, după ce preşedintele Putin afirmase că va analiza acest caz.

În noiembrie 2025, autoritățile franceze au arestat alte trei persoane sub suspiciunea că spionau pentru Rusia și îi promovau propaganda de război, ca parte dintr-o anchetă care vizează o asociație franco-rusă.

Unul dintre oamenii reținuți, un bărbat rus în vârstă de 40 de ani, a fost văzut pe imaginile surprinse de camerele video lipind în septembrie postere pro-ruse pe Arcul de Triumf din Paris, spun procurorii.

Bărbatul a raportat apoi prin telefon șefei asociației SOS Donbass, Ana Novikova, o femeie tot de 40 de ani, suspectată de oficialii francezi din sectorul de contraspionaj că încerca să obțină informații economice de la directorii unor companii franceze.