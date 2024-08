Se termină canicula – Ce ne așteaptă în continuare și cum va fi septembrie

Vara lui 2024 a adus în România aproape zece zile cu maxime de peste 40 C și anul acesta nu vor mai veni astfel de temperaturi în țară.

Luni, 26 august, a fost oficial finalul climei sahariene în România. Canicula este pe cale să se termine, dar nu trebuie să uităm că luna lui septembrie, denumită popular și „Răpciune”, a virat în ultimul deceniu mai mult spre vară, decât spre toamnă. Cum va fi septembrie în 2024? Care sunt zilele ceva mai răcoroase de la final de august?

Luna septembrie a tot fost foarte caldă în ultimii 15 ani, cu temperaturi precum cele de vară, chiar și în a doua parte. Au fost și luni septembrie care au stabilit recent recorduri de ploaie. În 2023, septembrie a fost extrem de caldă la București (cu 5 grade C peste medie).

Estimările ANM arată că luna septembrie 2024 va fi mai caldă decât de obicei, mai ales în primele zece zile. Până atunci vor fi însă trei zile puțin mai răcoroase: 28, 29 și 30 august.

Ultima dată când luna septembrie a fost neobișnuit de rece s-a întâmplat în 2013. La polul opus, în a doua parte din septembrie în 2015 și 2023 au fost temperaturi de peste 35 C.

Probabil cea mai caldă vară din istoria meteo a României

Anul 2024 a adus atât în iulie, cât și în august, valuri de căldură ce au durat peste zece zile fiecare și mai ales cel din iulie va rămâne la loc de frunte în istoria meteo românească, alături de valul de căldură din iulie 2012. Iunie a fost și ea plină de recorduri.

La stația meteo București Filaret au fost zece zile de caniculă în iunie, 16 zile în iulie și 18 zile în august, dar luna nu s-a terminat. Zilele caniculare sunt cele în care temperatura trece de 35 C.

Mai puține locuri sub căldură mare

Luni au fost în țară și 38 C, pentru marți sunt prognozate temperaturi maxime de 36 C, iar miercuri se vor atinge maxime de 35 C. Maximele pe țară se vor înregistra în sudul Olteniei și al Munteniei, în timp ce în cele mai multe zone din Maramureș și Transilvania au fost la prânz cel mult 28-30 C.

Cum vor arăta zilele care vin

De marți devine suportabil, iar joi, 29 august, maximele prognozate vor fi de 25 C la Constanța, 32 C la București și 35 C la Arad. Vor veni și ploile. În penultima zi de august vor fi 30 C la București, dar maximele pot trece de 33 C în Moldova și Banat. La Constanța se anunță ploaie și o maximă de 26 C pe data de 30 august.

În prognozele extinse emise de ANM se arată faptul că în primele zile de septembrie pot fi în zone din Oltenia, Muntenia și Dobrogea maxime de 32-34 C. În Transilvania pot fi maxime de peste 30 C, iar în Maramureș, de 30 C. Minimele dimineții rar vor coborî sun 12 C în Transilvania și vor fi și de peste 18 C în Dobrogea. În sud-estul țării ar putea să plouă mai mult decât media perioadei.

ANM publică prognoze detaliate pe următoarele cinci zile cu temperaturi minime și maxime pentru câteva orașe mari, iar pentru regiuni sunt publicate estimări pentru următoarele 14 zile.

Estimările cu cea mai lungă durată sunt pentru următoarele patru săptămâni, nu sunt date intervale de temperatură, însă luna septembrie va fi mai caldă decât media, iar cele mai ridicate valori vor fi în intervalul 2-9 septembrie 2024. Cea mai ploioasă săptămână va fi 16-23 septembrie.

Exemplul anului trecut

Septembrie 2023 a fost în România o lună extrem de caldă, cu aproape 4 grade C peste media multianuală, luna fiind pe locul doi, depășită doar de septembrie 1994, arată datele ANM. Este încă o dovadă despre cât de mult s-a schimbat clima, fiindcă luna septembrie 2023 a fost mult mai caldă decât iulie sau august în anii ’70 și ’80.

Începutul de toamnă este în prezent mult mai cald decât erau verile pe vremuri. Despre extremele vremii de toamnă în România puteți citi aici.

Luna septembrie păstrează multe dintre caracteristicile sfârşitului de vară, dar asta se întâmplă în general în primele zile ale lunii, nu toată luna, cum s-a întâmplat în 2023. Spre exemplu, cele mai ridicate temperaturi, de peste 35 C, s-au înregistrat în zilele de 23 și 24 septembrie 2023, adică târziu în lună.

Septembrie 2023 nu a fost o excepție, ci se înscrie într-o tendință. În topul celor mai calde luni septembrie din ultimele șase decenii, multe au fost din ultimii 15 ani: septembrie 2023, 2011, 2012, 2020, 2015, 2016. Luni septembrie foarte răcoroase NU au mai fost în ultimii zece ani. Despre cum a fost luna septembrie în ultimii 60 de ani puteți citi pe site-ul ANM.

Este foarte mare diferența dintre temperatura medie în cea mai caldă lună septembrie de până acum, în 1994, +18,8 C media pe țară, față de septembrie 1996, când media a fost de numai +11,8 C. Media pe țară în luna a noua este de +14,7 C pentru intervalul 1991-2020, iar acestă medie reiese din date de la peste 100 stații meteo.

Ce înseamnă practic această diferență de șapte grade C? Iată un exemplu. La stația meteo București Băneasa au fost 17 zile cu maxime de peste 30 C în septembrie 1994, iar doi ani mai târziu (septembrie 1996) nu a fost NICI măcar o astfel de zi (cu maximă de peste 30 C).

La capitolul ploi, cea mai secetoasă lună septembrie din ultimul deceniu a fost în 2018, iar cea mai ploioasă, în 2022, când la 17 stații meteo au fost depășite recordurile absolute de precipitații pentru luna septembrie. Atunci a fost depășit un record de ploaie la Stâna de Vale, polul precipitațiilor din România, unde valoarea s-a apropiat de 400 mm. În Transilvania au fost depășite și recorduri de ploaie ce datau din 1978.