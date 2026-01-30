Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care şi-a omorât în bătaie fetiţa de 9 ani

Femeia din Galați care și-a torturat până la moarte fiica de 9 ani, în 2024, a fost condamnată definitiv la 28 de ani și 4 luni de închisoare. Curtea de Apel Galați a respins apelurile formulate de avocatul acesteia și rămâne cu pedeapsa stabilită în primă instanță.

În același dosar, au fost menținute și pedepsele de 18 ani și 8 luni de închisoare primite de unchiul și mătușa fetei, care locuiau în același apartament, pentru complicitate la omor calificat, transmite Agerpres.

„Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpații Vasilache Eugenia, Vasilache Elena Anamaria și și Vasilache Florin împotriva sentinței penale nr. 196/14.07.2025 a Tribunalului Galați (…) menține starea de arest preventiv a inculpatei Vasilache Eugenia și deduce din pedeapsa principală aplicată acestei durata reținerii și arestării preventive începând cu 31.01.2024 la zi (29.01.2026). Constată încetată de drept măsura controlului judiciar luată față de inculpații Vasilache Elena Anamaria și Vasilache Florin”, se arată în decizia Curții de Apel.

Prin sentința Tribunalului Galați din 14 iulie 2025, Vasilache Eugenia, mama fetiței decedate, a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie, primind pedepse și pentru rele tratamente aplicate minorului și violență în familie.

Judecătorii au contopit pedepsele, adăugând la pedeapsa cea mai grea un spor de 1/3 din suma celorlalte pedepse cu închisoarea aplicate, astfel că ea va executa 28 ani și 4 luni în închisoare.

Cazul fetiței de 9 ani omorâte de mamă

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional

Potrivit procurorilor, în perioada 26-30 ianuarie 2024, în timp ce se afla în locuinţa din municipiului Galaţi, femeia a lovit-o în mod repetat pe fetiță și a ars-o cu aprinzătorul de arangaz. După cinci zile de tortură, inima fetiței a cedat.

Legiștii au stabilit atunci că fetița avea vânătăi pe tot corpul și arsuri profunde, după ce au fost arsă cu un aprinzător de aragaz cu flacără.

Femeia mai avea două fetițe, care la acel moment aveau de 5 și 7 ani.