Serbia anunță dejucarea unei tentative de asasinat la adresa președintelui Aleksandar Vucic: „Au plănuit o schimbare violentă a puterii”

Autoritățile din Serbia afirmă că doi bărbați au plănuit o schimbare violentă a puterii de la Belgrad și răsturnarea celor mai înalte autorități ale statului, inclusiv prin asasinarea președintelui Aleksandar Vucic, relatează agenția Bgnes.

Doi bărbați au fost arestați în orașul sârb Kraljevo, fiind suspectați că ar fi pus la cale un atentat la viața președintelui sârb, precum și a soției și copiilor acestuia. Cei doi sunt suspectați de asemenea de plănuirea unor atacuri împotriva angajaților Ministerului Afacerilor Interne.

Ofițeri ai poliției din Kraljevo, în cooperare cu Agenția de Securitate și Informații (BIA), i-au reținut pe D. R. (născut în 1975) și M. R. (născut în 1983), ambii din oraș. Aceștia sunt suspectați de conspirare pentru comiterea unei infracțiuni împotriva statului și a securității Serbiei.

Potrivit anchetei, între decembrie 2025 și februarie 2026, „cei doi au plănuit o schimbare violentă a puterii și răsturnarea celor mai înalte autorități ale statului. Au convenit să procure arme și să îl atace pe președinte, pe soția și copiii acestuia, precum și să atace funcționari ai Ministerului de Interne, pe care intenționau să îi vatăme fizic”.

Suspecții au fost plasați în arest pentru 48 de ore, după care vor fi prezentați în fața Parchetului Suprem din Kraljevo.

Partidul lui Vucic denunță o „campanie monstruoasă” împotriva sa

Între timp, președintele Partidului Progresist Sârb al lui Vucic, Miloc Vucevic, a declarat că după „campania monstruoasă neîncetată” împotriva președintelui nu este surprinzător că există „monștri care au plănuit și erau pregătiți să îl ucidă”.

El a adăugat într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că „atunci când se desfășoară zi și noapte o campanie de dezumanizare a președintelui și a familiei sale și se creează o atmosferă în care asasinarea șefului statului pare normală, nu ar trebui să fie o surpriză că există persoane pregătite să recurgă la o asemenea acțiune”.

„Planurile lor au fost dejucate și așa va fi de fiecare dată. Nu îl vor ucide pe Vucic și nu vor opri Serbia”, a adăugat Vucevic.