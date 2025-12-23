Serele și solariile rămân neimpozitate. Anunțul ministrului Agriculturii

Conferinta de presa sustinuta de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, privind masurile din domeniul agriculturii din “Programul PSD pentru investitii, locuri de muncă si dezvoltare economicã”, Bucuresti, 16 septembrie 2025. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, a anunțat, marți, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, după ce Guvernul a adoptat așa-numita ordonanță trenuleț, care cuprinde mai multe prevederi fiscale, iar Executivul a renunțat la unele prevederi aflate în varianta supusă dezbaterii publice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că se prorogă aplicarea taxei pe solarii până în 2027.

„În ședința de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit”, a scris Barbu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că Ministerul Finanțelor a înțeles argumentele Partidului Social Democrat și a renunțat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună „o presiune suplimentară pe fermierii noștri”.

„Am spus-o și o repet: producătorii noștri au nevoie de sprijin nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal aspra veniturilor statului”, a mai scris Barbu pe pagina de socializare.