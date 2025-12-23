Serele și solariile rămân neimpozitate. Anunțul ministrului Agriculturii
Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, a anunțat, marți, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, după ce Guvernul a adoptat așa-numita ordonanță trenuleț, care cuprinde mai multe prevederi fiscale, iar Executivul a renunțat la unele prevederi aflate în varianta supusă dezbaterii publice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că se prorogă aplicarea taxei pe solarii până în 2027.
„În ședința de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit”, a scris Barbu într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Acesta a precizat că Ministerul Finanțelor a înțeles argumentele Partidului Social Democrat și a renunțat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună „o presiune suplimentară pe fermierii noștri”.
„Am spus-o și o repet: producătorii noștri au nevoie de sprijin nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal aspra veniturilor statului”, a mai scris Barbu pe pagina de socializare.