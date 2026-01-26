Și Suedia vrea să reducă vârsta răspunderii penale la 13 ani: „Suntem într-o situație de urgență”

Guvernul suedez a anunţat luni că urmează să prezinte un proiect de lege vizând reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, deschizând calea pentru pedepse cu închisoarea în anumite cazuri, relatează AFP, preluată de Agerpres. Intenția autorităților suedeze vine concomitent cu constituirea unui grup de lucru în România care să analizeze vârsta răspunderii penale de la 14 la 13 ani, ca urmare a omorului de la Cenei, unde un copil de 13 ani a fost părtaș la uciderea unui adolescent.

Mai multe autorităţi din Suedia, în special poliţia, responsabili din penitenciare şi procurori se opun proiectului Ministerului Justiției de la Stockholm.

Nu este vorba de „o scădere în general a vârstei răspunderii penale”, a asigurat ministrul justiţiei Gunnar Strommer într-o conferinţă de presă. „Este vorba de reducerea acesteia pentru cele mai grave crime, cum ar fi omuciderile, tentativele de omor, atacurile cu explozibil cu circumstanţe agravante, infracţiunile legate de arme şi violurile, toate cu circumstanţe agravante”, a explicat Strommer.

Criminalitatea juvenilă, în creștere

Suedia luptă de peste zece ani pentru a stăvili recrudescenţa violenţei legate de criminalitatea organizată, în principal din cauza reglărilor de conturi între bande rivale şi a luptei pentru controlul pieţei drogurilor.

Reţelele recrutează un număr tot mai mare de minori sub 15 ani pentru a comite atentate cu explozibil şi cu arme de foc, pentru că aceştia nu riscă pedeapsa cu închisoarea dacă sunt arestaţi.

O anchetă comandată de guvern în ianuarie 2025 a propus reducerea vârstei răspunderii penale la 14 ani. Dar în septembrie guvernul şi-a anunţat intenţia de a reduce regimul răspunderii penale la 13 ani şi a trimis proiectul de lege către 126 de autorităţi şi organizaţii să-şi poată expune părerea.

Majoritatea celor chestionaţi au criticat propunerea sau i s-au opus categoric. Poliţia, de exemplu, a considerat că reducerea vârstei riscă să ducă la „implicarea unor copii mult mai mici decât în prezent în reţelele criminale”. Alţii au subliniat că sistemul penitenciar nu este echipat pentru a găzdui astfel de tineri infractori şi că aceasta riscă să aducă atingere drepturilor copilului.

„Suntem într-o situaţie de urgenţă. Măsurile pe care le luăm trebuie să reflecte gravitatea situaţiei”, a argumentat ministrul justiţiei luni. Această schimbare va fi introdusă cu titlu temporar, pentru o durată limitată de cinci ani într-o primă etapă, a spus el.

Proiectul de lege va fi trimis mai întâi Consiliului legislativ suedez, care examinează proiectele de lege pe care guvernul intenţionează să le introducă. Strommer speră ca noua legea să intre în vigoare în această vară.

Un grup de lucru la București

În România, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat luni că a creat un grup de lucru pentru a se analiza „oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor”. Demersul vine în contextul crimei de la Cenei, județul Timiș, unde un băiat de 15 ani, Mario, a fost ucis de alți copii, de 13 și 15 ani. Peste 250.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ca răspunderea penală să fie posibilă de la 10 ani, nu 14, cum este în prezent.

Grupul de lucru creat de Radu Marinescu va trimite invitații de participare la lucrările sale și pentru a transmite puncte de vedere mai multor instituții, printre care: Parchetul General, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul de Medicină Legală, Uniunea Națională a Barourilor din România, facultăților de drept, asociații ale psihiatrilor și psihologilor, criminaliștilor și ale altor specialiști, organizații non-guvernamentale, „pentru identificarea celor mai bune soluții, în vederea îmbunătățirii și eficientizării legislației privind răspunderea penală a minorilor”.

Trei adolescenți, doi de 15 ani și unul de 13, sunt principalii suspecți în cazul uciderii lui Mario, un adolescent din comuna Cenei, județul Timiș. Unul dintre minorii de 15 ani este acuzat că l-a ucis, împreună cu cel de 13 ani, pe prietenul lor. Cei doi l-au chemat apoi pe cel de-al doilea copil de 15 ani să-i ajute să ascundă cadavrul, i-au dat foc și l-au îngropat într-o grădină.

Vineri, adolescenții de 15 ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în timp ce copilul de 13 ani a fost lăsat liber, deoarece este prea tânăr să răspundă penal.