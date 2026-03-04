Spionajul german afirmă că Rusia a ascuns zeci de miliarde de dolari din deficitul bugetar

Serviciul de informații externe (BND) al Germaniei a declarat miercuri Moscova că ascunde costul real al războiului din Ucraina, afirmând că deficitul bugetar al Rusiei în 2025 a fost cu peste 2,36 trilioane de ruble (30,45 miliarde de dolari) mai mare decât cel declarat oficial, relatează Reuters.

BND a afirmat într-un mesaj distribuit pe LinkedIn că sancțiunile occidentale au un „efect clar” asupra economiei ruse, pe fondul unor venituri semnificativ mai mici obținute de Moscova din exporturile de petrol și gaze. Prețurile globale au cunoscut o scădere accentuată anul trecut, înainte să urce acum vertiginos din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

„Putin sacrifică viitorul economic al Rusiei pentru obiectivele sale imperiale”, a subliniat BND.

Kremlinul a afirmat săptămâna trecută că scăderea veniturilor și creșterea deficitului bugetar reprezintă „dificultăți de rutină” și pot fi remediate datorită stabilității macroeconomice generale despre care a afirmat că se bucură Rusia.

Veniturile Rusiei din vânzarea petrolului, principalul său produs de export, au scăzut deoarece Moscova a fost nevoită să îl vândă cu un discount mai mare pe piețele globale, din cauza sancțiunilor occidentale și a presiunilor exercitate de SUA asupra principalilor cumpărători.

Rusia a anunțat un deficit bugetar de sub 3% din PIB pentru 2025

BND a estimat deficitul bugetului federal al Rusiei la 8,01 trilioane de ruble, comparativ cu cifra oficială de 5,65 trilioane (echivalentă cu 2,6% din PIB). Serviciul german nu a divulgat calcule detaliate privind modul în care a ajuns la cifra exactă și nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii suplimentare din partea Reuters.

Deficitul bugetului consolidat al Rusiei, care include și bugetele regionale, s-a deteriorat substanțial în 2025, ajungând la 8,3 trilioane de ruble, adică 3,9% din PIB, de 2,6 ori mai mult decât în 2024, din cauza scăderii veniturilor și a creșterii cheltuielilor.

Ministerul de Finanțe de la Moscova nu a comentat afirmațiile făcute de BND.

O sursă apropiată guvernului rus declarase pentru Reuters în februarie că situația bugetară a Rusiei se deteriorează accentuat.

Prețurile globale ale petrolului au crescut în urma loviturilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului, însă majorarea rămâne sub nivelul necesar pentru echilibrarea bugetului Rusiei, potrivit calculelor făcute miercuri de Reuters.