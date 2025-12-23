STB, schimbare importantă privind circulația autobuzelor din cauza ninsorilor anunțate pentru București

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că va schimba circulația autobuzelor din cauza vremii severe prognozată pentru Capitală în următoarele zile.

Compania a precizat că începând cu data de 24 decembrie 2025, autobuzele nu vor mai circula pe calea de rulare a tramvaielor, ci pe carosabil, ca urmare a avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Decizia a fost luată în contextul prognozei care anunță precipitații mixte, polei, ninsori temporar viscolite, intensificări ale vântului și o scădere semnificativă a temperaturilor, a precizat compania de transport în comun.

Potrivit STB, măsura este necesară pentru a preveni dificultățile la frânare și riscurile generate de alunecarea autobuzelor pe șinele de tramvai, în condiții de polei sau zăpadă.

În această perioadă, autobuzele vor opri exclusiv în stațiile de autobuz amplasate la bordură, nu în stațiile comune cu tramvaiele, așa cum se întâmpla până acum.

Reprezentanții STB au subliniat că măsura este temporară, iar revenirea autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor va fi anunțată ulterior, în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Călătorii sunt sfătuiți să se informeze în timp real cu privire la circulația mijloacelor de transport public, folosind aplicația InfoTB, site-ul oficial al STB și paginile instituției de pe rețelele de socializare, unde sunt comunicate programele de funcționare, eventualele modificări de trasee sau de stații și măsurile adoptate pentru adaptarea serviciului de transport public la condițiile de iarnă.

Sursă foto: Dreamstime.com

