Ninsori în București de Crăciun. Se va depune strat de zăpadă

Vremea se schimbă semnificativ în Capitală începând de marți seară. Temperaturile scad iar meteorologii spun că ploaia se va transforma treptat până în prima zi de Crăciun în ninsoare.

Bucureștiul se află sub atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări de vânt, ninsori viscolite și polei în intervalul 24 decembrie, ora 12 – 25 decembrie, ora 20. Meteorologii au actualizat prognoza pentru întreaga țară, pe care o puteți vedea aici.

Vremea va fi închisă, marți, 23 decembrie, în București, dar cu valori termice ușor mai mari decât în mod obișnuit la această dată, potrivit prognozei speciale pentru București, dată publicității marți de ANM.

Trecător vor fi condiții, ziua de burniță și noaptea de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări îndeosebi în a doua parte a nopții (rafale de 30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de 1…3 grade.

Ninge în noaptea de Crăciun în București

Miercuri, în Ajunul Crăciunul, vremea va fi închisă și vântoasă, astfel că senzația de frig va fi amplificată. Vor fi precipitații, ziua sub formă de ploaie, spre seară acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar noaptea de Crăciun va ninge. De asemnea, vor fi condiții de polei.

Stratul de zăpadă estimat, cu grosimi variabile, va fi de 3…6 cm. Vântul va avea intensificări (rafale de 50…60 km/h), astfel că noaptea temporar ninsoarea va fi viscolită. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2…-1 grad.

Joi, în prima zi de Crăciun, vremea se va răci semnificativ și va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată, potrivit ANM.

Cum va fi vremea de Crăciun în București

Ziua, cerul va fi noros, iar în primele ore va ninge slab și se vor mai depune 1…2 cm, astfel încât grosimea stratului de zăpadă va fi de 5…8 cm.

Vântul va mai avea intensificări cu viteze la rafală de 45…55 km/h în primele ore ale intervalului, amplificând senzația de frig.

Din orele serii, cerul se va degaja treptat, iar vântul va diminua considerabil în intensitate, urmând a sufla moderat (rafale de până la 20…30 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -7…-5 grade.

Sursă foto: Dreamstime.com