Stenograme. Cum se folosea avocata din PNL acuzată de mită de numele lui Bolojan și Nicușor Dan ca să ceară bani

Noi stenograme din dosar arată modul în care avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea o mită de 60.000 de de euro de la un afacerist, se lăuda că are legături la nivel înalt în conducerea țării. Avocata susținea că are acces direct la Nicușor Dan și Ilie Bolojan, invocând inclusiv deplasări la Cotroceni, transmite Mediafax.

Stenograme incluse într-un referat al procurorilor și obținute de Mediafax redau o discuție între investigatorul cu nume de cod Majar Bogdan Cristian și avocata Georgescu, care a fost joi suspendată din PNL Sector 1.

În dialog, Georgescu își descrie presupusele relațiile la vârful politic și afirmă că are acces direct la președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Mai jos, pasaje din stenograme din dosarul procurorilor:

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: „De noi n-ai mai vorbit nimic, ă?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ce?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: De noi. N-ai mai vorbit nimic.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, nu! Vorbesc direct cu NICUȘOR, să mă duc la Cotroceni – ce să mai vorbesc!? – și cu BOLOJAN. Ce să mai vorbesc de voi!? Eu nu am la D.N.A. Oricum, m-a anunțat ieri că schimbă șefu’ serviciilor. Propunerea este unu cu „V”, care e consilier personal, unu cu „V”, nou…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: A’ lu’ NICUȘOR?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: La S.R.I. Unu cu „V”. Sau o să fie ABRUDAN, care e și pe grupuri și care mi-e și amic, e membru P.N.L. Ori ABRUDAN, e susținut de BOLOJAN, ori ăsta cu „V”, care e deja la Cotroceni.[…]”.

Într-un alt pasaj, Georgescu susține că i-a scris direct lui Nicușor pe WhatsApp și că ar fi trimis un „tabel” cu persoane care au contribuit (fără sume), inclusiv către Bolojan.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, de-asta, frate, suntem așa!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Lu’ DAN i s-a-nchis dosaru’, i-a dat lipsă de control judiciar și i s-a dat un pic de protecție că i-am scris eu lu’ NICUȘOR, pe față! Mi-am asumat să scriu pe WhatsApp, ceea ce a fost periculos! Pe MANU eu l-am scos cu CRISTI ENE și i-am scris lu’ NICUȘOR… Eu mi-am luat niște măsuri de asigurare, în ziua alegerilor, și i-am trimis și lu’ BOLOJAN, și lu’ NICUȘOR, o… tabel cu oamenii care au contribuit. Nu sume, da’…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și lu’ BOLOJAN, și lu’ NICUȘOR, și lu’ BLAGA! A mai fost și MIRCEA TOADER la BLAGA și i-a vorbit și va… BLAGA i-a zis lu’ vasi… lu’ ILIE BOLOJAN! Eu-s… d-aia, totuși, sunt în legătură și… și NICUȘOR, și BOLOJAN, îmi răspund… nu că-mi răspund la mesaje… Dacă acționez în vreun fel… Uite, i-am blocat lu’ unu numirea de secretar de …[neinteligibil]… Acum a numit-o. L-a blocat. […] ”.

„Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”

Într-un alt pasaj din stenograme, obținut de Antena3, Adriana Georgescu pretindea că este apropiată inclusiv de fostul premier și președinte PNL Ludovic Orban.

ADRIANA GEORGESCU: „păi dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. De ce crezi că-ți…cuvânt obscen…acuma, aicea ție? Păi, de ce crezi că sunt lângă tine aicea și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis SRI-ul ieri, că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC, dar nu mai sunt…neinteligibil…Vezi că riscam discuția asta cu tine acum?”

Avocata şi un fals general SIE au fost arestați

Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru. Ambii sunt acuzați de trafic de influență, după ce au fost prinși în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenții în Justiție în favoarea unui om de afaceri care avea două dosare penale. Omul de afaceri este Jean Paul Tucan din Constanța.

Acuzațiile DNA

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, avocata i-a cerut omului de afaceri (martor în dosar), direct sau prin intermediul altei persoane, diferite sume de bani, din care în octombrie 2025 ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei.

Avocata i-a promis omului de afaceri că poate interveni pe lângă magistrați, prin intermediul unor oameni politici, pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat omul de afaceri. Unul dintre dosare era instrumentat de DNA, iar celălalt se afla pe rolul Tribunalului București.

În același context, în 21 noiembrie 2025, avocata i-a cerut omului de afaceri, prin intermediul celeilalte persoane reținute în acest dosar, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, spune DNA. Procurorii afirmă că avocata „a lăsat să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și a promis soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat”.

În noiembrie 2025, avocata i-a cerut omului de afaceri, prin intermediul altei persoane (investigator sub acoperire), o sumă de bani din care în 6 noiembrie a primit 5.000 de lei, prin același intermediar. „În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale”, spune DNA.

Procurorii afirmă că două luni mai târziu, în ianuarie 2026, Gheorghe Iscru, sprijinit de avocată, i-ar fi cerut omului de afaceri, prin intermediul unei alte persoane (investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro.