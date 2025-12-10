Studiu ING: Aproape 8 din 10 proprietari de locuințe din România investesc în eficiența energetică

77% dintre proprietarii de locuințe din România au implementat măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice în ultimii trei ani. Cei mai mulți (62%) au fost motivați de dorința de a reduce costurile cu energia, în timp ce 24% au urmărit creșterea confortului și 7% au avut în vedere sustenabilitatea. Nevoia de a reduce factura la energie rămâne astfel factorul decisiv pentru modernizarea locuințelor în România, potrivit celui mai recent studiu ING realizat împreună cu Ipsos.

Cele mai frecvente măsuri adoptate de proprietarii români au vizat reducerea consumului de energie al aparatelor (41%) și îmbunătățirea izolației termice a locuinței (36%). Unii au mers mai departe, optând pentru înlocuirea sistemelor vechi de climatizare (20%), instalarea unor sisteme de încălzire mai eficiente (15%) sau montarea de panouri solare (12%).

„Eficiența energetică nu mai este doar o tendință, ci o necesitate strategică pentru viitorul locuințelor din România. Prin soluții financiare avantajoase și parteneriate solide, ne dorim să facilităm accesul cât mai multor români la renovări și tehnologii care reduc costurile, cresc confortul și protejează mediul. La ING, credem că fiecare pas spre o locuință mai eficientă energetic este un pas spre o viață mai bună și o economie mai sustenabilă”, a declarat Iulia Rusu, Manager Strategie Credite și Asigurări Persoane Fizice, ING Bank România.

Potrivit aceluiași studiu, aproape un sfert dintre proprietari nu au făcut încă nicio schimbare pentru eficientizarea energetică a locuinței. Principalele bariere au fost costurile ridicate ale renovărilor și lipsa finanțării suficiente din programele guvernamentale (28%), urmate de birocrația excesivă pentru accesarea sprijinului de stat (17%) sau lipsa de informații despre ce măsuri ar fi potrivite (16%). Mai mult decât atât, patru din zece români nu au luat măsuri pentru a-și pregăti locuința pentru situații de urgență, precum fenomene extreme sau întreruperi de energie.

Analiza comparativă între cei care au investit deja în eficiența energetică și cei care nu au făcut încă nicio modernizare arată diferențe clare de percepție și motivație. Printre cei care au ales să nu facă schimbări, doar 20% ar fi convinși să acționeze dacă ar avea garanția că economiile la energie ar acoperi costurile inițiale. În schimb, acest criteriu este esențial pentru 41% dintre cei care au trecut deja printr-un astfel de proces. De asemenea, 28% dintre proprietarii care nu au făcut încă nicio investiție ar avea nevoie de un sprijin financiar care să acopere integral costurile renovării. Aceste diferențe arată că, pe măsură ce oamenii capătă experiență cu astfel de proiecte, devin mai atenți la raportul dintre investiție și economiile reale.

SHIFT Hub: De ce avem nevoie de resurse simple despre eficiență energetică?

Lansat în noiembrie 2025, SHIFT Hub (Sustainable Habits Improve Future Thinking) este platforma creată de ING Bank România pentru a explica pe înțelesul tuturor cum pot fi locuințele mai eficiente din punct de vedere energetic și cum pot face asta. Dezvoltat în parteneriat cu InfoClima și ECONOS, proiectul transformă sustenabilitatea dintr-o temă abstractă într-un demers ușor de aplicat în fiecare locuință, cu pași clari și exemple ușor de aplicat.

Rezultatele studiului arată exact nevoia unui astfel de instrument: românii sunt interesați de eficiență energetică, dar au în continuare dificultăți în a naviga printre costuri, eligibilitatea programelor de sprijin sau birocrație. SHIFT Hub răspunde acestei nevoi printr-un cadru coerent de informații și soluții care facilitează alegeri responsabile și adaptate fiecărei locuințe.

Ce contează cel mai mult în programele de sprijin ale statului?

Pentru 67% dintre respondenți, cel mai important criteriu în alegerea unui program de sprijin este cât din costuri acoperă statul. Aproape la fel de importante sunt claritatea criteriilor de eligibilitate și timpul scurt de la aplicare până la primirea fondurilor, iar peste 60% acordă atenție și tipului de sprijin – grant sau împrumut – precum și predictibilității programelor.

Toate aceste rezultate conturează aceeași concluzie: românii caută accesibilitate şi transparență. Platforma SHIFT Hub răspunde acestei nevoi prin informații centralizate, explicate simplu și adaptate diferitelor tipuri de locuințe.

Cum se aplică eficiența energetică în locuințele închiriate?

Mai mult de jumătate dintre chiriași, 54%, declară că proprietarii nu au realizat investiții în eficientizarea locuințelor închiriate. În situațiile în care s-au făcut renovări, modernizările au vizat în principal izolarea (24%), reducerea consumului aparatelor (13%) și înlocuirea sistemelor vechi de climatizare (11%).

Efectele asupra chiriei diferă de la caz la caz: aproape șase din zece chiriași nu au plătit chirii mai mari după renovări, însă o parte dintre ei nu au resimțit economii reale, pe fondul creșterii prețurilor la energie. În perspectiva unor investiții viitoare, 38% dintre chiriași ar accepta modernizări doar dacă economiile realizate ar depăși eventualele costuri suplimentare.

Studiul a fost realizat de Ipsos pentru ING, pe un eșantion reprezentativ de 1.001 respondenți adulți din România. Datele au fost colectate în septembrie 2025 și au vizat percepțiile și comportamentele legate de locuire și eficiența energetică a locuințelor.

Articol susținut de ING Bank