SUA vor „începe atacuri terestre” împotriva cartelurilor de droguri. Anunțul lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a anunţat joi că va continua atacurile împotriva cartelurilor de droguri cu lovituri „terestre”, după mai multe luni în care SUA a bombardat nave maritime din Caraibe şi Pacific.

„Vom începe atacurile terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi şi să priveşti ce s-a întâmplat în această ţară”, a declarat Donald Trump, într-un interviu pentru Fox News, potrivit News.ro.

Liderul de la Casa Albă a îndemnat duminică Mexicul să „se adune”, după luni de presiuni asupra vecinului său din sud în ceea ce priveşte combaterea traficului de droguri şi balanţa comercială.

El a afirmat că a îndemnat-o pe Claudia Sheinbaum, preşedinta mexicană, să permită Washingtonului să trimită forţe americane pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri care operează în Mexic, o propunere pe care ea o respinsese deja în trecut, a spus el.

Forţele americane l-au capturat sâmbătă pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, acuzaţi de „narcoterorism” şi de importul a „tone de cocaină” de justiţia americană.

„Continentul american aparţine popoarelor fiecărei ţări care îl alcătuiesc”, a reacţionat Claudia Sheinbaum, după răpirea lui Maduro.

În ultimele luni, Statele Unite au desfăşurat un important dispozitiv militar în Caraibe şi au bombardat ambarcaţiuni provenite din Venezuela în numele luptei împotriva traficului de droguri, operaţiuni a căror legalitate a fost pusă la îndoială de experţi, ONG-uri şi responsabili ai Naţiunilor Unite.

Până în prezent, administraţia americană nu a prezentat dovezi care să demonstreze că aceste ambarcaţiuni transportă efectiv droguri.

Recent, Trump a afirmat că Statele Unite au distrus o zonă de acostare utilizată de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela.