SuperLiga: A plecat de la FCSB și nu regretă, deși „toată lumea vede mutarea ca pe un pas înapoi”

Andrei Gheorghiță, fotbalist care evoluează în banda stângă a atacului, a vorbit despre transferul său de la FCSB la Universitatea Cluj.

În februarie 2025, Gheorghiță era transferat de FCSB de la Poli Iași. Nu a reușit să impresioneze. A adunat doar 15 meciuri (673 de minute) în tricoul grupării din București, a marcat un gol, iar în august a fost cedat la Universitatea Cluj.

În acest sezon, fotbalistul s-a confruntat cu o accidentare, a evoluat în 8 meciuri (287 de minute) pentru „studenți” și a bifat o pasă decisivă. Însă a înscris în amicalul cu Fatih Karagumruk, scor 1-2, iar acum speră că va putea juca din ce în ce mai des.

Andrei Gheorghiță: „La FCSB nu prindeam minutele de la Universitatea Cluj

„Toată lumea vede mutarea ca pe un pas înapoi. Eu am fost întrebat și fără acordul meu nu se făcea acest transfer. Eu am acceptat să vin aici (n.r. la U Cluj) defitiniv. Dacă rămâneam acolo (n.r. la FCSB), știm că sunt trei-patru jucători pe post, e concurență, și cu siguranță nu prindeam minutele de aici.

Sigur, am fost accidentat, dar mi-am revenit și va fi bine. Vrem să ne calificăm în ply-off și mai apoi să prindem un loc de Europa. Iar pe plan personal, îmi doresc să mă reimpun în primul 11, după accidentarea grea și să dau goluri și assisturi”, a declarat Gheorghiță, potrivit digisport.ro.

Universitatea Cluj va disputa primul meci oficial din 2026 pe 18 ianuarie, cu Dinamo, în deplasare, de la ora 20:30. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi se află pe locul 7 în clasamentul SuperLigii, cu 33 de puncte după 21 de etape, în timp ce trupa pregătită de Zeljko Kopic ocupă locul 4, cu 38 de puncte.