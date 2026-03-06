Zbor de evacuare din Oman: 127 de români, printre care 95 de copii, se întorc în țară

Un zbor de evacuare cu 127 de cetățeni români la bord, printre care 95 de minori și grupuri de școlari din Neamț, Suceava și Vrancea, a decolat vineri din Muscat spre București, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Zborul de evacuare a fost organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene (UCPM).

„Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinaţia Bucureşti, având la bord 127 de cetăţeni români afectaţi de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Este vorba despre cetăţeni aflaţi în atenţia consulatului României din Dubai şi a celui din Oman, aparţinând categoriilor prioritare pentru evacuare”, a precizat MAE.

Potrivit ministerului, cei 127 de cetățeni români au fost contactați de echipele consulare pentru a fi incluși pe acest zbor, locurile alocate acestora fiind complet ocupate. Printre pasageri se numără 95 de minori, inclusiv grupurile de școlari din județele Neamț, Suceava și Vrancea, alături de care călătoresc și 39 de cetățeni europeni.

În baza Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, pentru cetăţenii UE din alte state decât România a fost alocată 30% din capacitatea totală a aeronavei.

„Totodată, la data de 5 martie 2026, în cadrul unei acţiuni de repatriere asistată, un grup de 16 cetăţeni români din Regatul Haşemit al Iordaniei a ajuns în România prin intermediul unui zbor organizat de autorităţile din Republica Cehă, în baza Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene”, mai anunţă MAE.

Peste 1.000 de cetăţeni români au revenit până la acest moment cu zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare în cadrul Mecanismului European de Protecţie civilă şi zboruri comerciale.

Celula de Criză a MAE și echipele consulare mențin contactul permanent cu cetățenii din zonă și continuă eforturile de repatriere, prioritizând copiii, femeile însărcinate și persoanele cu urgențe medicale, a mai menționat sursa citată.

Tot MAE a precizat că asistența și protecția consulară vor fi acordate în continuare, siguranța românilor fiind adaptată evoluției situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Ministerul reiterează recomandările adresate cetăţenilor români şi importanţa înregistrării pe platforma https://www.econsulat.ro/.

De asemenea, MAE recomandă verificarea în mod sistematic a informaţiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail, în funcţie de opţiunile selectate în relaţia cu operatorul aerian.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate, să urmărească în permanenţă instrucţiunile comunicate de companiile aeriene şi să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunţaţi şi chemaţi de către reprezentanţii liniilor aeriene.

