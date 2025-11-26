SuperLiga: Au fost puse în vânzare biletele pentru derby-ul FCSB – Dinamo

FCSB a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la Dinamo București, din etapa cu numărul 19 a SuperLigii, au fost puse în vânzare. Partida va avea loc pe 6 decembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Achiziționarea biletelor se poate face fie online, platforma de ticketing a clubului, fie fizic, de la ora 12:00 în ziua meciului, la casele de bilete.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 3 – 20 LEI

PELUZA – INEL 2 – 25 LEI

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 40 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 50 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI

VIP 3 – 150 LEI

VIP 2 – 200 LEI

VIP 1 – 300 LEI

De asemenea, FCSB face următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

„Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 26 noiembrie, ora 19:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet”, se arată în comunicatul clubului.

După 17 etape, FCSB se află pe locul 10 în clasamentul SuperLigii, cu 21 de puncte, în timp ce Dinamo ocupă locul 4, cu 31 de puncte.