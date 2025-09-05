SuperLiga: Fotbalistul crescut de Steaua a semnat cu Dinamo, dar nu rămâne sub comanda lui Zeljko Kopic

Matei Marin (19 ani), crescut la juniorii CSA Steaua Bucureşti, a semnat cu Dinamo București. Fundașul dreapta a fost împrumutat de „câini” la CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2.

Matei Marin, transferat de Dinamo și împrumutat la Satu Mare

„Marin a ajuns la Dinamo din postura de jucător liber şi a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane competiţionale, până la data de 30.06.2028.

Fotbalistul evoluează pe postul de fundaş dreapta, iar în această vară a făcut parte din lotul naţionalei U19 a României pentru turneul final european, unde a bifat 10 minute pe teren.

În acelaşi timp, FC Dinamo a ajuns la un acord cu clubul de liga a doua, CSM Olimpia Satu Mare, pentru împrumutul jucătorului în acest sezon competiţional. Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu şi lung a clubului. Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare şi îl aşteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experienţă!”, se arată în comunicatul clubului bucureștean.