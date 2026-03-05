România a primit trenuri moderne Pesa. De ce totuși nu vor circula prea curând cu călători

Mai multe trenuri poloneze de la PESA au ajuns în România în ultimele nouă luni și două rame electrice au fost recepționate miercuri de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Însă nu se știe când vor intra aceste trenuri în circulație la operatori, din cauză că nu sunt gata centrele de mentenanță, scrie Club Feroviar.

Polonezii au livrat trenuri „la foc automat” în ultima perioadă, însă nu au pus în funcțiune niciunul dintre cele patru centre de mentenanță la care s-au angajat în contractul semnat cu autoritățile române.

Toate trenurile au fost duse în stația CF București Obor, unde au fost garate și de unde au pornit în teste pe rețeaua națională. Două dintre ele au și fost recepționate de ARF pe 4 martie.

Interiorul unui tren polonez PESA (foto Vlad Barza)

Problema este că dacă aceste rame electrice vor fi predate unui operator, PESA are obligația contractuală de a le asigura mentenanța timp de 15 ani. Mentenanță care nu se poate face printre liniile din gara Obor, ci doar într-un centru specializat.

„Nu am putut da operatorilor cele două trenuri, pentru că momentan PESA nu are niciun centru de mentenanță. Am preluat cele două rame cu obiecțiuni în procesul-verbal. Conform celor patru contracte – trei pentru trenuri regionale (RE) și unul pentru trenuri interregionale (IR) – PESA trebuie să construiască patru centre de mentenanță. Două trebuie să fie la București (unul pentru IR și unul pentru RE) și câte unul la Cluj-Napoca și Iași, pentru RE. Așteptăm de la ei să ne dea un grafic cu punerea în funcțiune a acestor centre”, spune președintele ARF, Claudiu Mureșan.

Hanna Wisniewska-Sîrbu, reprezentanta PESA în România, a declarat că primul centru de mentenanță va fi pus în funcțiune în incinta societății Atelierele CFR Grivița SA. Întrebată când va fi gata, ea a spus că „se mai lucrează doar la dotări, dar în mare este gata”.

Trenuri PESA (foto Vlad Barza)

Pe 30 ianuarie 2024, ARF a semnat contractul pentru achiziția a 62 de rame electrice regionale (RE-R1), cu perioada de mentenanță de 15 ani, în valoare de 2.777.369.677 lei, cu TVA, cu Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna din Polonia. Contractul este finanțat din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. Contractul este împărțit în trei loturi.

Cele mai multe trenuri vor ajunge la CFR Călători (34 de unități), iar dintre operatorii privați, Interregional Călători va primi cele mai multe (opt).