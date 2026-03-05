Iranul, avertisment pentru țările UE: „Veți plăti prețul”

Țările Uniunii Europene „vor plăti prețul, mai devreme sau mai târziu” dacă vor păstra tăcerea cu privire la ofensiva SUA-Israel împotriva Iranului, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian pentru postul de televiziune spaniol TVE, transmite Reuters.

Teheranul consideră atacul asupra țării o încălcare a dreptului internațional.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian Esmaeil Baqaei a reiterat, de asemenea, că Iranul nu a lansat nicio rachetă către Turcia, pe care sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat-o miercuri.

„Europa e în război cu Iranul”

După ce Israelul și Statele Unite au atacat Iranul sâmbătă, provocând represalii din partea Teheranului în Orientul Mijlociu, guvernele europene au îndemnat la reținere și diplomație, încercând să evite implicarea într-un război mai amplu, notează Politico.

Iranul a declarat marți că, dacă țările europene se vor alătura atacurilor SUA-Israel, le va considera ca fiind implicate în conflict.

Continentul „se află în război cu Iranul” și asta de mult timp, a declarat Avi Nir-Feldklein, ambasadorul Israelului la UE, într-un interviu pentru Politico, cerând Europei să sprijine fără echivoc eforturile militare de a înlătura regimul.

„Nu trebuie să fii atacat cu rachete sau drone pe teritoriul tău pentru a fi în război cu Iranul. Au existat atacuri pe teritoriul european inițiate de agenți iranieni”, a spus Nir-Feldklein. „Ei au operat și au ucis oameni pe teritoriul european și înainte”, a adăugat acesta.