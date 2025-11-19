SuperLiga: Ștefan Baiaram a făcut dezvăluiri despre relația cu Mirel Rădoi

Fotbalistul Ștefan Baiaram a marcat, marți seara, primul gol pentru echipa națională, care a surclasat echipa San Marino cu scorul de 7-1 (3-1), pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești.

La finalul partidei de la Ploiești, Baiaram a făcut câteva declarații, vorbind printre altele și despre relația pe care o are cu Mirel Rădoi, care a demisionat din funcția de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova.

Atacantul grupării din Bănie a spus că nu există un conflict între el și fostul tehnician al oltenilor.

„Îmi doresc să joc la club, acum vedem și cu noul antrenor și voi vedea dacă joc sau nu. Am aflat imediat după ultimul meci de acasă cu UTA despre plecarea lui Mirel Rădoi. Ne pare rău că mister n-a continuat.

Chiar dacă s-au scris multe lucruri că eu nu m-aș fi înțeles cu el… din contră, am avut o relație ok, doar anumite aspecte nu le făceam bine, încercam să le modific și să le învăț de la dumnealui. S-au scris multe, că ne-am certat, că mi-a dat ceasul, lucruri neadevărate, care ne-au afectat și pe mine, și pe el, au fost multe discuții și la club care nu-și aveau rostul. Pur și simplu erau deciziile lui tactice, pe care încercam să le accept și atât.

Nu, n-am luat contact cu dumnealui după ce a plecat. Zilele următoare, cu siguranță voi discuta. La plecare a zis e maximum, era stors de puteri și-l simțeam obosit. El, ca persoană, pune mult suflet, e oltean de-ai noștri și voia să fie totul la perfecție.

Toată lumea crede că am o relație proastă cu el, dar nu e așa. Și în primul mandat, când a fost la Craiova, el m-a pus căpitan. Adică n-a fost vreo problemă, doar că în anumite momente eu am gestionat, la acel meci, prost momentul și am înțeles, am învățat din acel lucru și pe viitor clar nu mai fac. Da, port cadoul (n.r. ceasul) de la el, i-am mulțumit și atunci, și acum”, a declarat Ștefan Baiaram, citat de Eurosport.

Universitatea Craiova va juca vineri seară, de la ora 20:30, în deplasare, cu FC Argeș, meci contând pentru cea de-a 17-a etapă a SuperLigii.