SuperLiga: Un titular pleacă de la CFR Cluj și semnează cu un club important din Europa

Portarul Otto Hindrich (23 de ani) va juca pentru Legia Varșovia, a anunțat jurnalistul polonez Tomasz Włodarczyk.

După ce s-a despărțit în această iarnă de titularii Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, CFR Cluj este aproape de a ceda încă un jucător important.

Otto Hindrich va fi împrumutat la Legia Varșovia

Sursa citată menționează că CFR Cluj și Legia Varșovia au ajuns la un acord, iar Hindrich urmează să ajungă în cantonamentul din Spania al echipei poloneze.

Porrtarul va fi împrumutat, iar în contract va fi inclusă o clauză prin care echipa care a fost pregătită în acest sezon și de Edi Iordănescu va avea și opțiunea unui transfer definitiv.

Crescut de CFR Cluj, Hindrich a mai fost împrumutat la SSU Poli Timișoara și Kisvarda (Ungaria). Revenit în țară în vara anului 2023, a adunat 78 de partide în tricoul grupării dn Gruia și valorează 1,3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. A încasat 81 de goluri și a scăpat fără gol primit în 30 de meciuri.

Legia Varșovia, cea mai titrată echipă din Polonia (15 titluri de campioană, 21 de Cupe ș 6 Supercupe), se află pe locul 17 (din 18) în campionatul intern, cu 19 puncte după 18 meciuri, la egalitate cu Termalica, ultima clasată. Însă diferențele dintre echipe sunt mici, locul 10 fiind la doar două puncte distanță.

De cealaltă parte, CFR Cluj ocupă locul 11 în SuperLiga, cu 26 de puncte după 21 de etape, șapte mai puține decât Oțelul (locul 6, ultimul de play-off). În primul meci oficial din 2026, echipa antrenată de Daniel Pancu se va duela chiar cu gruparea gălățeană, pe teren propriu, pe 18 ianuarie, de la ora 17:45. Până atunci, mai are programat un amical cu Atzeneta, echipă din a cincea ligă spaniolă, pe 13 ianuarie.