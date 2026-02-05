Taxa pe afiliați: o lună de haos fiscal, stopat la presiunile OCDE

Statul a introdus o taxă nouă și controversată („taxa pe afiliați”), iar după doar o lună a retras-o brusc, pentru că OCDE a semnalat probleme. Iar această răzgândire rapidă arată haos, lipsă de predictibilitate și o relație nesănătoasă între stat și mediul de afaceri, arată Camera Consultanților Fiscali.

„Taxa pe afiliați” este un regim special de impozitare introdus în România pentru cheltuielile pe care firmele le fac cu entități afiliate (în special din grupuri multinaționale), prin care deductibilitatea acestor cheltuieli este plafonată la un anumit procent din totalul cheltuielilor firmei, iar ce depășește devine nedeductibil și se impozitează suplimentar.

Este momentul unui dialog fiscal real, pentru a evita derapajele și a reda încrederea contribuabililor și instituțiilor internaționale în sistemul nostru fiscal, se arată într-un comunicat al Camerei Consultanților Fiscali (CCF) remis joi HotNews.ro

„Într-o relație corectă între administrație și contribuabil, ambele părți au dreptul (și obligația) de a se asculta cu atenție și a-și susține pozițiile în mod argumentat și transparent. Din această perspectivă, spre exemplu, o decizie de suspendare a unei decizii de impunere rezultată în urma unei inspecții controversate, nu poate fi considerată liniștitoare până la finalizarea definitivă a procesului în baza unei fundamentări clare și coerente.

Fără o justificare temeinică, persistă incertitudinea, iar mediul de afaceri rămâne expus riscului ca o măsură suspendată astăzi să fie reactivată mâine – o situație care afectează negativ încrederea și predictibilitatea fiscală”, spun autorii comunicatului.

Mesajul CCF are 5 idei clare:

1) România face politică fiscală „din impuls”, nu prin reguli

Camera Consultanților Fiscali spune că o relație corectă stat–contribuabil înseamnă: reguli clare, argumente, transparență, stabilitate.

În schimb, aici s-a făcut exact invers: o măsură a apărut, a speriat lumea, apoi a fost scoasă.

2) „Taxa pe afiliați” era discriminatorie și confuză

Taxa lovea în special firmele românești (sub 50 mil. euro venituri) care sunt parte din grupuri multinaționale și au cheltuieli cu firme afiliate din afara României.

CCF spune că taxa era: neclară (nu se știa bine cum se calculează), discriminatorie (pedepsea firmele doar pentru că sunt în grup multinațional), peste standardele internaționale.

3) Problema-cheie era dubla impozitare

Practic, filiala din România nu mai putea deduce anumite cheltuieli către compania-mamă/afiliați.

Dar acele sume, la compania-mamă, erau deja impozitate ca venit.

Rezultatul: același ban era impozitat de două ori.

Și asta e exact genul de lucru care sperie investitorii, irită partenerii internaționali și lovește în șansele de aderare la OCDE.

4) OCDE a trebuit să intervină ca să „corecteze” România

Textul e și o critică politică mascată: De ce trebuie să vină OCDE să spună „stați puțin, nu e ok”, când consultanții fiscali au spus asta din 2025?

Aici CCF acuză lipsa de competență, de consultare, și lipsa unui proiect coerent.

5) Mesajul final: „Dialog fiscal real” + predictibilitate

CCF salută abrogarea (retrage critica dură la final), dar spune: abrogarea e bună, dar și mai important e să nu mai apară astfel de taxe improvizate, România are nevoie de reguli stabile, mai ales în contextul aderării la OCDE.

Vezi aici comunicatul CCF