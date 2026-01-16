Trafic în condiții de iarnă în Bucureşti. Cum arată prognoza ANM pentru Capitală în acest weekend

Ninge ușor în București vineri dimineață, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Ninsori vor fi mai pe parcursul zilei, iar vremea se menține deosebit de rece, geroasă dimineață, până la începutul săptămânii viitoare, potrivit meteorologilor.

„În municipiul București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov sunt semnalate ninsori ușoare, traficul rutier desfășurându-se în condiții de iarnă. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației”, a anunțat Centrul Infotrafic.

Pe principalele artere rutiere naţionale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti – Constanţa, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti (…) traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie, menționează polițiștii.

Cum e vremea la București în acest weekend

Vineri, vremea se va răci, iar noaptea va fi ger. Pe parcursul zilei cerul va fi noros și va ninge slab, apoi treptat se va

degaja. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar cea minimă de -12…-10

grade, potrivit prognozei speciale emise de ANM.

Sâmbătă, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Duminică, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -6 grade, iar cea minimă va fi de -10…-8 grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească.