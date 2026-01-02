Trump insistă că are o sănătate perfectă și rezultate cognitive excelente. „Am răspuns corect la toate întrebările”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reafirmat vineri că se află într-o stare de sănătate perfectă, susținând că a obținut din nou punctaj maxim la un examen cognitiv, în contextul în care starea sa de sănătate continuă să alimenteze dezbaterea publică în SUA, având în vedere vârsta sa înaintată.

„Medicii de la Casa Albă tocmai au anunțat că mă bucur de o „SĂNĂTATE PERFECTĂ”‚ și că am trecut „CU BRIO” examenul cognitiv (adică am răspuns corect la 100% dintre întrebări), pentru a treia oară consecutiv”, a scris Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, pe rețeaua sa socială Truth Social, relatează EFE, AFP și Agerpres.

El a adăugat că niciun alt președinte sau vicepreședinte american nu a fost dispus să susțină un astfel de test.

Liderul republican susține în mod repetat că performează excelent la aceste evaluări și a cerut ca toți candidații la funcțiile de președinte și vicepreședinte ai SUA să fie obligați să se supună unor teste cognitive „riguroase, semnificative și de încredere”. „Marea noastră țară nu poate fi guvernată de persoane stupide sau incompetente”, a declarat acesta.

Îngrijorările legate de starea de sănătate a lui Donald Trump – cel mai în vârstnic președinte ales vreodată în Statele Unite – au fost reaprinse în ultimele săptămâni de articole de presă care susțin că ritmul său de activitate s-a redus. Unele relatări menționează că ar fi părut pe punctul de a ațipi în timpul unor evenimente publice și că a fost observat cu glezne umflate și vânătăi pe mâna dreaptă.

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, Trump a susținut că vânătăile sunt cauzate de doza mare de aspirină – 325 mg zilnic – pe care o ia „din superstiție”, afirmând că aceasta ajută la „subțierea sângelui”, deși doza depășește recomandările medicale obișnuite. El a recunoscut, de asemenea, că folosește machiaj pentru a ascunde aceste semne.

Președintele a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi adormit în public, afirmând că presa l-a fotografiat „în timp ce clipea”. Totodată, Trump a continuat să-l atace pe predecesorul său democrat, Joe Biden, pe care l-a descris frecvent drept incapabil din punct de vedere cognitiv, acuzații negate de acesta.

De la revenirea sa la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, Trump încearcă să liniștească opinia publică în privința capacității sale de a conduce. În acest sens, a făcut public un raport medical detaliat după un control efectuat în aprilie, iar medicul său a declarat, în urma unui nou bilanț realizat în octombrie, că președintele se află într-o stare excelentă de sănătate.