Umbra Kremlinului peste Iran. Zboruri suspecte și avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran

Avioanele militare rusești de transport au început să efectueze zboruri frecvente către Teheran de la începutul protestelor în masă care se răspândesc în Iran și amenință cu pierderea puterii actualului regim, potrivit publicației independente ruse care scrie din exil The Moscow Times.

Rusia ar putea să-i ofere sprijin militar și tehnic și, în același timp, să pregătească evacuarea liderului suprem împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai săi, inclusiv transportul aurului.

Rusia l-a ajutat pe dictatorul Bashar al-Assad să fugă din Siria cu puțin mai mult de un an în urmă.

Avioanele cargo ocolesc spațiul aerian NATO

În perioada 27 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, avioanele IL-76TD, sub pretextul că sunt avioane civile, au efectuat zboruri regulate de la Mineralni Vody, aflat în sud-vestul Rusiei, la Teheran, survolând Caucazul și ocolind spațiul aerian controlat de țările NATO, scrie publicația specializată Air Cargo Week.

Iliușin IL-76TD este o variantă civilă de transport cargo a cunoscutului avion de transport strategic sovietic IL-76, cunoscut sub numele de cod NATO „Candid”, un avion cu patru motoare, robust, proiectat pentru a transporta încărcături grele și supradimensionate, inclusiv tancuri.

Nu este vorba de transporturi charter întâmplătoare, ci de o activitate țintită, după cum indică reutilizarea acelorași aeronave și faptul că operatorii acordă o prioritate evidentă vitezei și fiabilității transporturilor în detrimentul eficienței economice, subliniază publicația: „Decizia de a efectua numeroase zboruri în loc de un singur transport consolidat de mărfuri este în conformitate cu doctrina logisticii militare”.

Protestele din Iran au izbucnit pe 28 decembrie și de atunci s-au răspândit în multe orașe. Motivul direct a fost scăderea cursului rialului la un minim record; în plus, „populația se confruntă cu probleme uriașe, dacă nu chiar insuportabile, din cauza înrăutățirii situației economice și a crizelor în aprovizionarea cu apă, energie electrică și gaz”, notează Mihail Krutikhin, un renumit analist rus în domeniul petrolului și gazelor naturale, cofondator al companiei independente de consultanță RusEnergy și un critic vocal al Kremlinului, cunoscut pentru expertiza sa în sectorul energetic rus, Iran și Asia, care a părăsit Rusia și locuiește acum în Norvegia, unde a fost desemnat „agent străin” în 2023.

Deși protestele în masă din cauza înrăutățirii condițiilor de viață au avut loc în Iran de mai multe ori, acum regimul este slăbit după înfrângerea din războiul de 12 zile din iunie cu Israelul, a adaugat Krutikhin.

Pregătiri pentru fuga liderului suprem al Iranului

Pe acest fundal au apărut informații despre pregătirea fugii liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la Moscova și exportul de aur.

Deputatul britanic Tom Tugendhat a declarat joi că există informații despre aterizarea unor avioane cargo rusești la Teheran și exportul unei cantități mari de aur din țară.

„Observăm, de asemenea, sosirea la Teheran a unor avioane cargo rusești, probabil cu arme și muniții, și auzim informații despre scoaterea din Iran a unei cantități mari de aur”, potrivit Iran International.

Tugendhat a solicitat guvernului britanic să comenteze aceste informații, care, potrivit lui, ar putea indica pregătiri pentru „viața de după căderea” regimului islamic din Iran.

Vice-ministrul britanic de externe Hamish Falkner, responsabil pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a declarat că „nu este pregătit să furnizeze informații detaliate” în acest sens.

Planul lui Ali Khamenei

Cu câteva zile în urmă, The Times, citând date din serviciile de informații, a relatat că Ali Khamenei a elaborat un plan de evacuare în cazul în care autoritățile nu vor reuși să reprime protestele în masă.

Se presupune că el va fi urmat de 20 de persoane din anturajul său apropiat, inclusiv asistenți și membri ai familiei.

Fostul angajat al serviciilor secrete israeliene, Beni Sabti, a declarat pentru ziarul britanic că Khamenei intenționează să fugă la Moscova.

Cu o încărcătură de aur a fugit la Moscova și Bashar al-Assad, pe care Putin nu a reușit să-l apere la sfârșitul anului 2024 de revolta opoziției armate.

Se presupune că șahul Mohammed Reza Pahlavi a scos și el mult aur când a fugit din Iran în ianuarie 1979, în timpul Revoluției Islamice.

Cine operează zborurile

El a încărcat în Boeing-ul său atât de mult metal prețios încât acesta abia a reușit să decoleze, a dezvăluit un angajat al CIA în filmul „Operațiunea Argo”, dedicat evacuării angajaților ambasadei americane din Iran.

Potrivit informațiilor Air Cargo Week, zborurile avioanelor IL-76TD către Teheran sunt organizate de la sfârșitul lunii decembrie de o comanie rusă și un belarusă de transport de marfă, iar „ambele companii aeriene au o lungă istorie în îndeplinirea sarcinilor de stat și de apărare în Eurasia, Africa și Orientul Mijlociu”.

Utilizarea transportatorilor civili asigură flexibilitate și permite să nu se atragă atenția, cum ar fi în cazul zborurilor cu avioane militare, notează publicația.