Un cleric iranian cere executarea protestatarilor, după ce ayatollahul Khameniei a promis să „frângă spinarea răzvrătiților”

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a admis pentru prima dată că mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor care au zguduit țara în ultimele două săptămâni. Un alt cleric, Ahmad Khatami, a cerut executarea protestatarilor, scrie The Guardian.

Într-un discurs susținut joi, Khamenei a spus mii de persoane au fost ucise, „unele în feluri inumane, sălbatice” și a învinuit Statele Unite pentru numărul de victime. Liderul suprem a spus că președintele SUA este „un criminal” din cauza sprijinul declarat pentru demonstranți și a cerut pedepsirea aspră a protestatarilor.

„Cu voia lui Allah, națiunea iraniană trebuie să frângă spinarea răzvrătiților așa cum a frânt spinarea răzvrătirii”, a spus Khamenei.

Autoritățile iraniene au publicat, sâmbătă, o compilație de înregiistrări care par să arată persoane înarmate cu arme și cuțite alături de protestatari neînmarmați, ceea ce ar fi o probă a existenței unor sabotori străini.

Intransigență la vârful puterii

Ahmad Khatami, un cleric de rang înalt, a cerut executarea protestatarilor, spunând că „fățarnicii înarmați ar trebui dați morții”. El i-a descris pe protestatari ca „lachei” și „soldați” ai Israelului și Statelor Unite, promițând că niciunul dintre aceste două state nu va avea parte de pace.

Khatami, membri în Consiliul Gardienilor și membru în Adunarea Învățaților, care numește liderul suprem, este un un cleric influent, adept al liniei dure a regimului.

Discursul acestuia este în contrast cu declarațiile făcute de Trump în această săptămână care a dat impresia că a amânat un atac militar asupra Iranului, după ce autoritățile de la Teheran ar fi fost de acord să oprească execuțiile. Vineri, Trump a mulțumit Iranului pentru că a oprit execuția a 800 de protestatari, fără să spună care este sursa acestui număr.

Potrivit Human Rights Activists, peste 3.090 de persoane au fost ucise în timpul protestelor, iar pentru alte 4.000 se caută informații suplimentare. Peste 22.100 de persoane au fost arestate

După ce au reușit reprimarea manifestațiilor, autoritățile au făcut un spectacol public din pedepsirea celor implicați, pe care-i acuză că au participat la un complot de destabilizare a țării, cu susținere străină.

Ahmad Khatami a afirmat, în predica de vineri, că 350 de moschei, 126 de săli de rugăciune și alte 20 de lăcașuri de cult au fost avariate de către protestatari, alături de 400 de spitale, 106 ambulanțe, 71 de mașini de pompieri și alte 50 de vehicule ale serviciillor de urgență

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, devenit o voce proeminentă a opoziției în timpul protestelor, a continuat să facă apel la răsturnarea guvernului de la Teheran și a cerut lui Trump să intervină. „Cred că președintele este un om de cuvânt”, a spus Pahlavi, adăugând că „indiferent dacă se trece la acțiune, noi, ca iranieni, nu avem altă alegere decât să continuăm lupta”.