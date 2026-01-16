Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova. Ce susțin autoritățile în acest caz

Un fost demnitar rus a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente care au implicat elita Kremlinului, relatează postul polonez de televiziune TVP World, citat de News.ro.

Aleksei Skliar, care a ocupat funcţia de viceministru al muncii şi protecţiei sociale al Rusiei între 2018 şi 2022, a fost găsit mort joi dimineaţă, a relatat presa rusă. Skliar a supervizat sistemele digitale şi serviciile guvernamentale online în timpul mandatului său la Ministerul Muncii. El a părăsit funcţia în iulie 2022, după ce a solicitat oficial demisia, se arată în decretul care confirmă eliberarea sa din funcţie.

Agenţia rusă de stat TASS, citând serviciile de urgenţă, a transmis că informaţiile preliminare indică faptul că acesta s-a sinucis. Se pare că o armă de foc a fost găsită lângă cadavrul său când echipajele de urgenţă au sosit la faţa locului. Potrivit presei, cu puţin timp înainte de moartea sa, Skliar ar fi trimis un mesaj de adio prietenilor săi, în care spunea că soţia sa „este de vină pentru tot”. Surse apropiate familiei au fost citate de canalul rus de Telegram Baza, spunând că în ultimii ani cuplul „a avut conflicte şi scandaluri provocate de gelozie”.

Văduva sa, Alina, a doua soţie, a refuzat să vorbească cu jurnaliştii, spunând că se află într-o „stare de şoc emoţional sever”.

Lunga listă a morţilor misterioase din Rusia

Moartea sa se adaugă unei liste tot mai lungi de personalităţi ruse care au murit în circumstanţe neclare sau violente de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Peste 20 de oficiali de rang înalt, printre care miniştri, generali, oligarhi şi jurnalişti, au murit în incidente care variază de la căderi suspecte de la fereastră la otrăviri şi împuşcare, alimentând speculaţiile despre lupte interne pentru putere, anchete de corupţie şi paranoia crescândă în rândul elitei ruse.

În iulie anul trecut, fostul ministru al transporturilor Roman Starovoit a fost găsit mort în maşina sa, în suburbia Moscovei, cu o rană de glonţ auto-provocată, la doar câteva ore după ce fusese demis din funcţie de preşedintele Vladimir Putin.

Iar zilele acestea, în Cipru, a fost găsit mort un oligarh rus, la fel şi un diplomat al ambasadei ruse din această ţară.