Unde a fost cel mai rece în timpul primului val de frig care a lovit România în 2026

Timp de șase zile vremea a fost rece în România, au fost și temperaturi de sub -20 de grade Celsius, a fost ger în aproape toate zonele și a fost foarte rece și la prânz. În câteva zone de câmpie stratul de zăpadă a trecut și de 30 cm grosime. Gerul și ninsorile revin, iar ANM a emis avertizări pentru zilele următoare.

Vremea a fost mult mai rece decât de obicei de vineri până miercuri (9-14 ianuarie), iar ziua cu cele mai multe temperaturi minime sub pragul de ger a fost marți, cu minime de -20,8 C la Întorsura Buzăului, -20,6 C la Vărădia de Mureș, arată hărțile ANM, consultate de HotNews.ro. Peste tot au fost temperaturi minime de sub -4 grade Celsius în acea dimineață.

Temperaturile minime in dimineata zilei de 13 ianuarie 2026 (sursa ANM)

La București, cea mai scăzută temperatură a fost de -14,6 C (stația meteo Băneasa).

Cu o zi înainte, luni, au fost cele mai scăzute temperaturi din acest an la stațiile montane înalte: -21,8 C la Omu și -20,1 C la Țarcu . Foarte frig a fost și după prânz la munte: spre exemplu, vineri maxima a fost de -16 grade Celsius în munții Ceahlău.

A fost foarte rece în diverse locuri din țară: duminică minima a fost de -18,3 C la Satu Mare, miercuri au fost -14,1 C la Padeș (jud Gorj), iar luni au fost -16,2 C la Sânnicolau Mare, conform hărților ANM.

Temperaturile minime pe data de 11 ianuarie 2026 (sursa ANM)

Marți după prânz a fost foarte rece în Transilvania, cu maxime de -8,5 C la Turda și -8,2 C la Blaj, mai arată hărțile ANM.

Miercuri, vremea nu a mai fost așa de rece: nu au mai fost temperaturi de sub -10 grade Celsius dimineață decât la munte și au fost și minime pozitive (în Banat). La prânz au fost temperaturi pozitive în mai mult de o treime din țară (și +7,5 C în Banat).