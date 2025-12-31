Unde își petrec Revelionul marii bogați ai planetei ca Jeff Bezos și Mark Zuckerberg

Pe măsură ce anul se apropie de final, cei mai bogați oameni ai lumii sunt din nou în mișcare la bordul avioanelor private și al superiahturilor, cu destinația către o serie deja familiară de locuri de vacanță ultra-exclusive, relatează Business Insider.

Insula St. Barts din Marea Caraibilor atrage magnați, celebrități și anturajele lor pe o insulă unde tarifele nocturne de ordinul zecilor de mii de dolari sunt ceva obișnuit.

De la un port aglomerat de veritabile conace plutitoare până la petreceri pe plajă cu acces exclusiv pe bază de invitație și focuri de artificii deasupra orașului Gustavia, capitala St. Barts, insula a devenit locul de întâlnire neoficial de sfârșit de an al celor mai bogați 0,001% dintre locuitorii planetei.

Iahturi în portul Gustavia de pe insula Saint Barthélemy (St. Barts), FOTO: / Pacific coast news / Profimedia Images

În alte părți, câteva enclave de lux precum Antigua și Cabo San Lucas completează restul hărții de vacanță.

Jeff Bezos a fost văzut de Crăciun alături de soția sa Lauren Sánchez Bezos în faimoasa stațiune Aspen din statul Colorado, însă este posibil ca cei doi să se îndrepte spre Caraibe.

Iahtul lui Jeff Bezos, în Marea Caraibilor

Koru, un iaht al lui Bezos, a fost observat în apropiere de St. Barts. Ambarcațiunea uriașă a fondatorului miliardar al Amazon are o lungime de aproximativ 127 de metri și dispune de o piscină mare pe punte.

„Koru”, unul dintre iahturile deținute de Jeff Bezos, FOTO: Giuseppe Catuogno / Zuma Press / Profimedia Images

Launchpad, megaiahtul de circa 118 metri care l-a costat pe Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul general al Meta, peste 300 de milioane de dolari, plutește în Golful Californiei după ce a plecat din La Paz, Mexic.

Wingman, nava de suport cu o lungime de aproximativ 67 de metri, se află de asemenea în apropiere, tot în Golful Californiei.

Zona este situată în apropiere de Cabo San Lucas, care a devenit în ultimii ani un punct fierbinte pentru miliardari datorită peisajelor naturale, aeroporturilor private și accesului facil la sporturi nautice.

„Launchpad”, iahtul uriaș al lui Mark Zuckerberg, FOTO: Valery Hache / AFP / Profimedia Images

Dona Bertarelli se îndreaptă spre Antigua

Queen Miri, iahtul care îi aparține lui Miriam Adelson, proprietara echipei Dallas Mavericks și o donatoare importantă a Partidului Republican din SUA, a fost observat în Caraibe.

Iahtul lui Adelson, evaluat la 70 de milioane de dolari, poate găzdui până la 36 de oaspeți și urmează să plece din Philipsburg, Sint Maarten, către Gustavia, St. Barts.

Dona Bertarelli, moștenitoarea miliardară care a preluat compania de biotehnologie Serono alături de fratele ei, Ernesto Bertarelli, are iahtul în mișcare în apropiere de Antigua. Ea este fiica Mariei Iris Bertarelli și a lui Fabio Bertarelli, fondatorii companiei.

Iahtul lui Bertarelli, numit Dytan, evaluat la 80 de milioane de dolari și având o lungime de aproximativ 73,5 metri, a fost văzut ultima dată îndreptându-se spre Rendezvous Bay, în Anguilla.

Antigua și Barbuda au cunoscut în ultimii ani o creștere semnificativă a turismului de lux, cu resorturi exclusiviste precum Jumby Bay Island și dezvoltări noi de mari dimensiuni, cum ar fi Nikki Beach Residences.

Vertigo, iahtul asociat familiei Murdoch, a fost observat în Barbados.

Iahtul este evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari, iar costurile sale anuale de operare se ridică la circa 5 milioane de dolari. Interiorul lui Vertigo a fost realizat de designerul francez Christian Liaigre.

Foștii șefi ai Google și WhatsApp, la St. Barts

Moonrise, iahtul de 220 de milioane de dolari care îi aparține lui Jan Koum, fondatorul WhatsApp, se află în St. Barts de la începutul lunii decembrie.

„Moonrise”, iahtul lui Jan Koum, FOTO: Scott Roth / AP / Profimedia Images

Whisper, iahtul care îi aparține lui Eric Schmidt, fostul CEO miliardar al Google, a fost de asemenea văzut în St. Barts.

Iahtul, care are o lungime de aproximativ 98 de metri și este evaluat în prezent la circa 200 de milioane de dolari, i-a fost vândut lui Schmidt în 2023. Whisper a fost inițial construit la comandă pentru cuplul de miliardari Shahid și Ann Carlson Khan.

Nava cu o lungime de aproximativ 65 de metri a lui Bob Iger, Aquarius II, a fost observată navigând prin Caraibe.

Iahtul cu vele al lui Iger, CEO-ul Disney, a fost văzut ultima dată în apropiere de Anguilla, în vecinătatea altor iahturi aparținând unor miliardari aflați în St. Barts.