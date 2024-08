UniCredit Bank și FITS: O poveste despre prietenie și colaborările care susțin scena culturală românească

UniCredit Bank și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) au dezvoltat, de mai bine de 20 de ani, un parteneriat dedicat susținerii culturii și colaborării între industrii. Anca Ungureanu, director Identitate & Comunicare la UniCredit Bank, a vorbit, într-un interviu, despre evoluția acestei relații, campania „Prietenii FITS” și despre importanța susținerii culturale în strategia băncii.

„De aproape două decenii, UniCredit Bank sprijină activ cultura și performanța în artă, iar de peste zece ani și-a concentrat atenția asupra industriilor creative”, precizează Anca Ungureanu. Potrivit ei, obiectivul băncii este să contribuie la creșterea comunităților în care activează ca business și la atingerea potențialului maxim al acestora, cu un accent special pe susținerea educației și antreprenoriatului creativ.

Cum a evoluat parteneriatul dintre UniCredit Bank și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu de-a lungul celor peste 20 de ani de colaborare?

Anca Ungureanu: UniCredit și FITS sunt parteneri și prieteni de 21 de ani. Această apropiere a început natural, UniCredit Bank având în ADN-ul ei pasiunea pentru artă și cultură. Încă de la început, prin acest parteneriat am încercat să le oferim iubitorilor de teatru experiențe unice și instrumente utile care să le facă participarea la festival mai plăcută și mai ușoară.

Am început prin a amenaja Fabrica de Cultură, numită acum Fabrica de Cultură UniCredit, un spațiu care găzduiește, pe lângă alte spectacole importante din festival, și inegalabilul Faust în regia lui Silviu Purcărete. Apoi am asigurat dezvoltarea aplicației de mobil FITS care oferă, ediție după ediție, toate informațiile importate de care participanții au nevoie la festival. De asemenea, în fiecare an sprijinim tipărirea Programului Festivalului, iar din 2024 susținem și programul de voluntariat prin care sute de oameni de toate vârstele se implică în buna desfășurare a FITS.

Care a fost inspirația din spatele campaniei „Prietenii FITS” și cum a fost aceasta primită de public?

Anca Ungureanu: În fiecare an campania de comunicare pentru FITS este una specială pentru UniCredit Bank. Este una dintre campaniile pe care abia așteptăm să le facem să se întâmple și la care ținem foarte mult, iar de-a lungul edițiilor am avut de fiecare dată idei și execuții memorabile. Anul acesta tema festivalului „Prietenie/Friendship” ne-a dat ideea de a face o campanie diferită de toate celelalte. Ceva foarte simplu, dar care este mai mult decât o campanie de promovare pentru UniCredit Bank: este o reverență pentru normalitate.

Un pic de context ca să înțelegeți mai bine această normalitate despre care vorbesc. UniCredit Bank nu este singura bancă ce susține acest festival. Și nici nu ar putea fi. De altfel, probabil, nicio bancă nu ar putea sponsoriza singură acest festival pentru organizarea căruia e nevoie de resurse financiare, umane și organizatorice ample și mai ales de perspective diferite.

Băncile partenere FITS

Împreună cu noi, an de an, alte 5 bănci vin alături de FITS mânate de aceeași pasiune pentru artă, cultură și teatru ca și noi. FITS este de altfel singurul festival, singurul proiect care a reușit să adune în jurul lui atât de mulți jucători din aceeași industrie, cea bancară, o industrie, de altfel, extrem de concurențială și competitivă.

În acest context, anul acesta, profitând de tema festivalului, ni s-a părut absolut firesc să salutăm băncile partenere FITS și acest efort colectiv fără de care festivalul nu ar putea arăta la fel. Pentru că până la urmă așa ar trebui să arate normalul: să putem sta unii alături de ceilalți și să ne bucurăm că împreună putem face mai mult și mai bine decât am putea face fiecare separat.

Puteți să ne vorbiți despre importanța susținerii culturii și a proiectelor culturale în strategia UniCredit Bank?

Anca Ungureanu: De aproape două decenii, UniCredit Bank sprijină activ cultura și performanța în artă, iar de peste zece ani și-a concentrat atenția asupra industriilor creative. Obiectivul nostru este să contribuim la creșterea comunităților în care activăm ca business și la atingerea potențialului maxim al acestora, cu un accent special pe susținerea educației și antreprenoriatului creativ.

Romanian Design Week și Romanian Creative Week sunt partenerii noștri deja tradiționali, alături de care conturăm an de an demersuri consistente în sprijinul acestor comunități creative. Anul acesta ne-am îndreptat atenția asupra tinerilor designeri grafici, pe care i-am premiat în cadrul RDW 2024, iar cu ocazia ediției de anul acesta a RCW am dezvoltat adevărate maratoane de educație financiară și antreprenorială pentru creativi la început de drum care vor să își dezvolte propria afacere, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

De curând, ne-am întors de la Sibiu, un drum pe care îl cunoaștem, îl iubim și îl facem deja de 21 de ani – în calitate de parteneri tradiționali ai Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Ce a însemnat pentru UniCredit Bank implicarea în Programul de Voluntariat FITS și cum a fost această inițiativă primită de comunitate?

Anca Ungureanu: Voluntarii sunt un element cheie în dinamica festivalului de teatru de la Sibiu, sunt acea forță uneori invizibilă, dar fără de care ecosistemul evenimentului nu ar putea avea același randament. Știind acest lucru, prin prisma parteneriatului de peste 20 de ani pe care UniCredit Bank îl are cu festivalul, a fost o decizie naturală să ne extindem sprijinul către voluntari. Cred că rezultatele s-au văzut deja prin organizarea impecabilă pe care a oferit-o și anul acesta FITS pentru public și parteneri.

Prezența noastră extinsă în cele mai importante evenimente dedicate scenei cultural-creative din România oferă și premisele intersecțiilor valoroase între proiecte. Acum două ediții, am realizat la Sibiu o instalație pe care am expus-o în Piața Mare, iar ulterior aceasta a devenit parte din conținutul artistic expus și în cadrul ediției anului următor a Romanian Design Week. Așa s-a întâmplat și anul acesta la Sibiu când am preluat niște elemente de design realizate special pentru Romanian Design Week și le-am integrat în conceptul Pieței Prieteniei, tot ca o punte inspirată de contextul prieteniei în sens larg între proiecte.

Loc de stat la povești

Cum a fost conceput spațiul „Piața Prietenilor” și ce activități se desfășoară în acest loc pe durata festivalului?

Anca Ungureanu: Ne-am dorit să creăm un loc fizic care să reflecte atât valorile, dar și tema de anul acesta sub egida căreia s-a desfășurat anul acesta FITS. Așa a luat naștere Piața Prietenilor, un loc în care am invitat toți participanții la festival la o gură de respiro cu prietenii. Prin niște titirezi atipici roșii am colorat Piața Huet și am propus un loc dinamic de stat la povești, iar cu ajutorul unor baloane gigant le-am oferit trecătorilor o altfel de pânză pe care să își aștearnă emoțiile și gândurile. S-a creat o dinamică specifică unei comunități care prețuiește aceleași valori și așa am și tradus succesul inițiativei.

Care sunt principalele provocări și satisfacții în organizarea și susținerea unei campanii culturale de amploarea FITS?

Anca Ungureanu: Cea mai mare satisfacție este de departe aceea că putem contribui la o mișcare culturală de amploare, FITS fiind un festival care a poziționat România printre marile scene ale lumii. Așadar, cea mai mare bucurie este să punem umărul la o construcție care depășește, deja de foarte mulți ani, granițele fizice ale orașului în care se manifestă. Provocarea constantă este de a direcționa sprijinul nostru constant acolo unde este cea mai mare nevoie și de aceea dialogul constant cu echipa festivalului și planificarea ediției următoare începe chiar de la finalizarea celei din anul curent. În comunicare nu mai avem neapărat o miză în a identifica nișe de diferențiere, așa cum a demonstrat și campania noastră de anul acesta care a purtat numele Prietenii FITS. Ne dorim doar să punctăm pentru public elementele care aduc valoarea adăugată în experiența de festival pentru care suntem direct responsabili și, de ce nu, să ne arătăm recunoștința pentru faptul că în fiecare an susținerea și altor bănci a rămas constantă. Am devenit, pe lângă parteneri, ambasadorii ai festivalului.

Cum ajută aplicația mobilă FITS și revista festivalului participanții să navigheze mai ușor printre evenimentele festivalului?

Anca Ungureanu: Știm din experiența din banking cât de importantă este ghidarea consumatorului, fie că vorbim de un traseu printre instrumentele care îi pot îmbunătăți experiența financiară, fie că vorbim despre experiența din cadrul unui festival. FITS este un eveniment cu o varietate foarte mare de conținut și adesea sunt multe spectacole, concerte, expoziții sau discuții tematice care se întâmplă în paralel. Astfel, atât aplicația mobilă, cât și revista festivalului au rolul de a ghida publicul în a-și construi propria agendă și experiență de vizitare în funcție de interese, pasiuni, curiozități și afinități. Am ales să păstrăm ambele variante (online și print) tocmai pentru a fi aproape de toate tipurile de public, inclusiv de cei care savurează încă răsfoirea unor pagini în loc de scroll-ul printr-o aplicație.

Campania Prietenii FITS

Ce înseamnă de fapt pentru UniCredit participarea la o ediție a FITS și de ce o faceți în fiecare an, de atâția ani?

Anca Ungureanu: Singura așteptare pe care o avem în fiecare an este aceea de a aduce plus valoare festivalului și experienței oferite publicului. De aceea, prezența noastră s-a concentrat în primul rând pe sprijin organizatoric (aplicația de mobil, revista festivalului și susținerea programului de voluntari FITS), dar și prin elemente care să se îmbine cu tema propusă de festival – cum au fost Piața Prietenilor și campania Prietenii FITS prin care am salutat și recunoscut meritele celorlalte bănci prezente în festival.

Prin aceasta din urmă, dorința noastră a fost de a normaliza recunoașterea meritelor competitorilor din business, a contribuției lor la dezvoltarea comunității în care cu toții activăm și mai ales dorința de a normaliza colaborarea pentru aceeași cauză. Probabil că acum câțiva ani această campanie nu ar fi fost posibilă. Din fericire, azi cred că piața de comunicare bancară din România a ajuns la maturitatea necesară pentru ca astfel de momente de recunoaștere a rezultatelor și muncii companiilor din aceeași industrie, ale competitorilor direcți de business, să fie posibile.

În ce mod considerați că tema prieteniei din acest an se reflectă în activitățile și proiectele susținute de UniCredit Bank la FITS?

Anca Ungureanu: Anul acesta contextul și tema festivalului ne-au ajutat să și demonstrăm beneficiile colaborării, un subiect despre care vorbesc de mult timp în toate aparițiile mele publice și care face parte dintre valorile noastre. Și am făcut asta prin campania Prietenii FITS arătându-ne public aprecierea și solidaritatea față de colegii din alte bănci care, la rândul lor, contribuie la dezvoltarea evenimentelor culturale cheie din România. Cam acesta a fost drumul de la idee la faptă.

Reacțiile care au urmat aș putea spune că ne-au depășit așteptările. În primul rând, toate băncile partenere ne-au răspuns. Multe dintre ele nu au făcut-o doar printr-o simplă postare pe conturile lor de social media, ci au dezvoltat o altă mini campanie în oglindă prin care mulțumeau, la rândul lor, celorlalți jucători.

Pe lângă aceste dovezi vizibile din mediul online, am primit nenumărate felicitări individuale și la adresa echipei de marketing din UniCredit Bank în timp real, atât din partea participanților la festivalul de la Sibiu, cât și de la profesioniști din domeniul marketing-ului, care la rândul lor au dat share campaniei și au scris pe paginile lor că speră să fie doar o primă campanie de acest gen din România. Suntem tare mândri că ideea noastră s-a viralizat atât de tare și a generat aplauze la scară foarte largă.

Impactul campaniei Prietenii FITS ne-a arătat, anul acesta, mai mult ca oricând, că un brand puternic nu ar trebui să se teamă că își va dilua impactul în comunicare dacă susține același proiect împreună cu unul sau mai mulți competitori direcți. Ba din contră, cu cât un proiect este mai bine susținut, cu atât șansele sunt mai mari ca acel proiect să aibă un impact cu adevărat mare. Iar cu cât un proiect iese mai bine, mai memorabil, cu o amprentă mare, cu atât cresc șansele ca toți sponsorii și partenerii să strângă un capital de imagine pozitiv mai important.

