Unul dintre cei mai cunoscuți producători de bijuterii, cu numeroase magazine și în România, se distanțează de argint

Producătorul danez de bijuterii Pandora, care are are peste 6.700 de puncte de vânzare în jurul lumii, inclusiv magazine în marile orașe din România, va introduce produse placate cu platină pentru a se distanța de piața volatilă a argintului, după o creștere istorică a prețului metalului prețios, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut joi de către Berta de Pablos-Barbier, noul director general (CEO), al Pandora în condițiile în care prețul acțiunilor companiei a fost extrem de sensibil la mișcările argintului pe piețele financiare.

Prețul acțiunilor Pandora, companie listată pe bursa daneză a scăzut la mai puțin de jumătate față de începutul lui 2025, când era de 1.380 de coroane (218 dolari), pe fondul creșterii continue a prețului aurului și argintului – care a atins un maxim istoric în luna decembrie.

O vânzare masivă a titlurilor în cele două metale prețioase pe piețele financiare la finalul săptămânii trecute a dus la prăbușirea prețului lor și o apreciere subită a acțiunilor Pandora. Dar chiar și așa, prețul unei acțiuni a producătorului de bijuterii era de doar 84 de dolari la închiderea ultimei sesiuni de tranzacționare a bursei daneze.

„Trebuie să decuplăm performanța companiei și valoarea acțiunilor de evoluția mărfii”, a declarat CEO-ul Berta de Pablos-Barbier în comentarii făcute pentru Reuters. „Suntem un brand de bijuterii, nu un trader de argint”, a subliniat ea.

Pandora vrea să înlocuiască argintul cu platină în bijuteriile sale

De Pablos-Barbier a precizat că Pandora va introduce versiuni placate cu platină ale celor mai bine vândute brățări ale sale, care vor fi mai puțin costisitoare de produs.

În cele din urmă, brandul intenționează să își reducă dependența de orice materie primă unică și să își transforme portofoliul de bijuterii de la aproape 60% argint la „poate 20% în final”, potrivit acesteia. Ea a preluat funcția de director general al Pandora la începutul acestui an.

De Pablos-Barbier nu a oferit un calendar complet pentru această tranziție, dar a spus că Pandora plănuiește ca cel puțin 50% din gama de produse din argint să fie convertită la variante placate cu platină în 2027.

După ce a atins un nivel record de 121,64 dolari săptămâna trecută, argintul spot s-a prăbușit în urma veștii privind nominalizarea lui Kevin Warsh să conducă Rezerva Federală, banca centrală de la Washington, iar joi se tranzacționa la 74,94 dolari pe uncie.

Warsh este perceput ca fiind mai „hawk”-ish” (mai dur din perspectiva politicii monetare). Această perspectivă a lovit în strategia de investiții bazată pe anticiparea devalorizării dolarului, împingând în sus moneda națională a SUA și punând presiune pe materiile prime denominate în dolari, precum aurul și argintul.