UTA Arad a transferat un dublu campion al Suediei: „Poate acoperi mai multe poziții în atac”

Patriot Sedjiu (25 de ani) este noul fotbalist al echipei UTA Arad, potrivit unui anunț făcut joi de clubul din SuperLiga.
„UTA își întărește compartimentul ofensiv cu Patriot Sejdiu! Fotbalistul a semnat în această dimineață un contract valabil până în vara anului 2027.
Are 25 de ani și este dublu campion al Suediei. S-a format la academia clubului Malmö FF, una dintre cele mai importante din fotbalul suedez. La același club a crescut și Zlatan Ibrahimović.
Sejdiu este de origine kosovară și are cetățenie suedeză. În carieră a evoluat în prima ligă din Suedia pentru Dalkurd FF și Östers IF, iar în Olanda a îmbrăcat tricoul clubului Roda JC Kerkrade.
Noul jucător al UTA-ei evoluează ca și mijlocaș de bandă și poate acoperi mai multe poziții în atac”, se arată în comunicatul clubului.
Înainte de meciul cu Metaloglobus din ultima etapă a sezonului regular al SuperLigii, UTA Arad ocupă locul 9, cu 42 de puncte. Echipa antrenată de Adrian Mihalcea va evolua în play-out.