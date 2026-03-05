Războiul din Orientul Mijlociu afectează Transnistria. O nouă criză pentru regimul de la Tiraspol

Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Regiunea pro-Moscova a fost aprovizionată mult timp cu gaz rusesc, practic fără plată, printr-o conductă ce traversează Ucraina. Însă autorităţile de la Kiev au oprit anul trecut tranzitul de gaz pe fondul prelungirii războiului cu Rusia, lăsând cei 350.000 de locuitori ai regiunii şi o mare parte a industriei sale cu energie electrică şi căldură limitate timp de peste o lună.

De atunci, regiunea a obţinut gaz mai scump de la furnizori europeni, dar volumele au fost reduse din cauza conflictului cu Iranul.

„În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au existat întreruperi critice în aprovizionarea cu gaz”, a declarat Ministerul Dezvoltării Economice al regiunii. „Reducerile drastice ale volumelor de gaz au dus la limitarea utilizării în scopuri comerciale sau pentru încălzire termică”, a adăugat instituţia.

Părinții, sfătuiți să-și trimită copiii la școală bine îmbrăcați

Igor Grosu, preşedintele parlamentului de la Chişinău, a declarat că Transnistria are rezerve de gaz suficiente „doar pentru câteva zile. Să-i întreb ce aleg – gaz în fiecare zi, chiar dacă este mai scump, sau să renunţe la acesta pentru şcoli, grădiniţe sau locuinţe?” – a arătat Grosu.

Ministerul de la Tiraspol a spus că spitalele şi grădiniţele vor avea asigurate încălzirea normală. Însă pe forumurile online părinţilor li se recomandă să-şi trimită copiii la şcoală „îmbrăcaţi cu haine groase – cardigane, pulovere şi veste.

Precedenta criză de aprovizionare a avut loc în luna ianuarie când Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească a funcționat la capacitate parţială.

Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chişinău, Valeriu Chiveri, declara că dificultăţile au apărut după ce agentul de plată pentru gazele livrate regiunii transnistrene a fost schimbat din nou. Potrivit oficialului, problema este una tehnică, nu politică, şi a survenit după ce Tiraspolul a respins schema de livrare a gazelor propusă de Chişinău şi susţinută de partenerii europeni, optând, în schimb, pentru mecanismul sugerat de Moscova, pe care Chiveri îl califică drept nesustenabil.