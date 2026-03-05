LOTO. Tragerile LOTO de joi, 5 martie 2026. Report de peste 10 milioane de euro la Joker

Joi, 5 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.

Rezultatele la LOTO de joi, 5 martie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 5 martie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 55,66 milioane de lei (peste 10,92 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 74.900 de lei.

Când s-a câștigat ultima dată la LOTO

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a in valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La același joc, s-a câștigat premiul de categoria a III-a in valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sector 2.

La tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a II-a in valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Pe 12 februarie 2026, a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro (22.948.891,68 de lei). Biletul a costat atunci 28 de lei, a anunțat Loteria Română.