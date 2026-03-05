Mesajul Kremlinului despre conflictul din Golf: „Nu este războiul nostru”

Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, „oricât de cinic ar putea părea”, consemnează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Războiul în desfăşurare nu este războiul nostru. Şi ne-am exprimat de la bun început poziţia că orice război poate conduce la destabilizarea regiunii”, a declarat presei locale purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Suntem capabili să oprim acest război? Nu, nu suntem. Doar aceia care l-au început îl pot opri, lucru care, în opinia noastră, este ceea ce ar trebui să facă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Prin urmare, Kremlinul îşi va urmări din nou propriile interese, la fel cum a făcut în timpul atacurilor aeriene efectuate în vara anului trecut de asemenea de SUA şi Israel împotriva Iranului.

„Trebuie să facem ceea ce este în interesul nostru. Acum trebuie să minimizăm impactul convulsiilor globale asupra economiei” ruse, a explicat Peskov. El a insistat că, în măsura posibilului, Rusia va trebui probabil să îşi vadă interesul, „oricât de cinic ar putea părea”, dar a condamnat atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Reprezentantul Kremlinului a mai spus că Rusia apreciază medierea SUA în negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, dar remarcă în acelaşi timp că Washingtonul „este în prezent ocupat cu alte probleme”. Kremlinul are însă „multă răbdare” şi „va urmări cum evoluează situaţia”, a indicat Dmitri Peskov, care a spus mai devreme că Rusia nu a primit nicio cerere de ajutor din partea Iranului şi nici vreo solicitare de livrări de arme.