VIDEO Armata Israelului publică imagini cu ultimele clipe trăite de liderul Hamas, Yahya Sinwar

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israelului, Daniel Hagari, a prezentat un videoclip despre care IDF susține că redă ultimele clipe ale liderului Hamas, Yahya Sinwar, înainte de a fi ucis, relatează CNN.

IDF a difuzat imagini filmate cu drona care, spune armata israeliană, îl arată pe Sinwar într-o clădire avariată. Acesta stă nemișcat pe un scaun, dar pare că se uită spre dronă. Fața acestuia este acoperită.

