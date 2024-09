VIDEO Campionul mondial la box Oleksandr Usîk, încătușat pe aeroportul din Cracovia. Kievul a intervenit

Campionul mondial la categoria grea, Oleksandr Usîk, a fost reţinut de forţele de ordine pe aeroportul din Cracovia, a declarat miercuri preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că între timp sportivul a fost eliberat, potrivit Reuters.

„Am fost indignat de această atitudine faţă de cetăţeanul şi campionul nostru”, a declarat Zelenski pe Telegram. „Campionul nostru a fost eliberat şi nimeni nu îl mai reţine”, a mai spus liderul de la Kiev.

Încă nu se ştie de ce sportivul ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost reţinut. Campionul WBC, WBO şi WBA, care a câştigat, de asemenea, aurul la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, este considerat un erou naţional, el sprijinind eforturile de război ale Kievului.

„Prieteni, totul este bine”, a anunţat Usîk într-o postare pe Instagram. „A fost o neînţelegere care a fost rezolvată rapid. Mulţumesc tuturor celor care au fost îngrijoraţi”.

El a adăugat: „Respect pentru ofiţerii polonezi de aplicare a legii care îşi îndeplinesc îndatoririle indiferent de înălţime, greutate, anvergura braţelor şi titluri”.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a precizat pe X că ministerul său va contacta ministerul polonez de externe, deoarece consideră detenţia lui Usîk „disproporţionată şi inacceptabilă”.

Televiziunea publică TVP Info a publicat în social media un videoclip care arată poliţişti polonezi care îl plimbă pe Usîk încătuşat prin ceea ce pare a fi un aeroport.

