VIDEO Momentul când un avion de mici dimensiuni se prăbușește în mijlocul unei intersecții aglomerate

Un avion de mici dimensiuni a făcut luni o aterizare de urgență pe o șosea aglomerată din Gainesville, statul american Georgia, ciocnindu-se cu mai multe vehicule și blocând o intersecție importantă, a anunțat poliția, transmite CBS News.

Aeronava cu un singur motor a aterizat în apropierea străzilor Browns Bridge Road și Pearl Nix Parkway, după ce pilotul a raportat probleme tehnice, potrivit Departamentului de Poliție din Gainesville.

Avionul a lovit mai multe vehicule în timp ce încerca să aterizeze pe carosabil.



Poliția a declarat că pilotul și un pasager aflat la bordul avionului nu au fost răniți. Două persoane, ambii șoferi ai unor vehicule diferite implicate în accident, au fost duse la un spital din apropiere ca măsură de precauție.

Pilotul le-a spus anchetatorilor că avionul avea probleme mecanice și că a încercat să aterizeze în cel mai sigur loc posibil. Autoritățile nu au confirmat de unde venea avionul sau încotro se îndrepta.