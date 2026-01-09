VIDEO Momentul în care o deputată din Honduras este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu

Deputata de opoziție din Honduras, Gladys Aurora López, atacată cu un dispozitiv exploziv. Sursa foto: captură video YouTube

Deputata de opoziție din Honduras, Gladys Aurora López, membră a Parlamentului Central American (Parlacen), a fost grav rănită joi în urma unui atac cu dispozitiv exploziv chiar la sediul Congresului Național, potrivit presei internaționale.

Gladys Aurora López oferea un interviu chiar în fața Congresului din Tegucigalpa, capitala Hondurasului, când un dispozitiv exploziv artizanal a fost aruncat spre ea. Imaginile surprinse de jurnaliști surprind secvența șocantă în care deflagrația are loc la doar câțiva centimetri de deputată, potrivit Reuters și New York Post.

Atenție, imagini cu puternic efect emoțional!

Incidentul a fost confirmat inițial de Partidul Național printr-un comunicat oficial emis imediat după atac. Reprezentanții formațiunii au descris agresiunea ca fiind un atac cu un dispozitiv artizanal periculos, precizând că explozia s-a produs la doar „centimetri” de corpul deputatei

Ulterior, detaliile despre natura rănilor și dinamica atacului au fost confirmate de agențiile Reuters și Associated Press, care au citat atât surse oficiale din cadrul partidului, cât și cadre medicale din Tegucigalpa.

Deși primele informații indicau o stare gravă, cadrele medicale din Tegucigalpa au anunțat vineri că deputata este acum stabilă. Ea a suferit însă arsuri și leziuni cauzate de schije în zona capului și a gâtului.

Acuzații la nivel înalt

Partidul Național, din care face parte Gladys Aurora López, a acuzat direct susținătorii puterii (Partidul Libre) pentru acest act de violență. Reprezentanții formațiunii conservatoare au calificat atacul drept o tentativă de intimidare, pe fondul crizei politice declanșate de alegerile contestate de la finalul anului trecut.

„Dădeam interviuri presei, însoțiți de colegii deputați din Partidul Național, pentru a începe sesiunea extraordinară, iar ei au aruncat cu bombe și mortiere în noi”, a spus Tomás Zambrano, șeful blocului parlamentar al Partidului Naționala, acuzându-i direct pe președintele Congresului, Redondo, și pe fostul președinte Manuel „Mel” Zelaya pentru atac.

„Aceste acte de violență sunt comise împotriva opoziției de patru ani. Nu pot continua să abuzeze de puterea lor”, a mai spus Zambrano.

Scrutinul prezidențial a avut loc pe 30 noiembrie 2025, însă rezultatele sunt încă disputate violent în stradă după ce victoria la limită a candidatului opoziției, Nasry Asfura, a fost contestată de partidul de guvernământ (Libre). Această situație a declanșat un blocaj instituțional și ciocniri între susținătorii celor două tabere, cu doar câteva săptămâni înainte de învestirea programată pentru finalul lunii ianuarie.

Autoritățile din Honduras au deschis o anchetă, iar Partidul Național a cerut deja o intervenție a observatorilor internaționali pentru a asigura siguranța aleșilor săi.