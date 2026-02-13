VIDEO „Nu își vor atinge scopurile”: China reacționează dur după ce CIA a publicat un clip în limba mandarină

Captură dintr-un clip realizat de CIA pentru a recruta spioni din armata rusă. Foto: Youtube / Central Intelligence Agency

China a afirmat vineri că va lua „toate măsurile necesare” împotriva încercărilor străine de spionaj, reacția venind după difuzarea de către CIA a unui videoclip în mandarină destinat recrutării ofițerilor din armata Beijingului, transmite France Presse.

Agenția americană de informații a anunțat public că dorește să recruteze spioni în China și a difuzat pe canalul său YouTube un videoclip care îi vizează de cei dezamăgiți din armata chineză.

„China va lua toate măsurile necesare pentru a contracara ferm infiltrările și destabilizarea conduse din străinătate de forțele anti-chineze și pentru a-și apăra cu hotărâre suveranitatea, securitatea și interesele în materie de dezvoltare”, a reacționat vineri Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.

„Forțele ostile Chinei nu își vor atinge scopurile”, a subliniat el în cadrul unei conferințe de presă periodice.

Videoclipul CIA prezintă un ofițer chinez imaginar care decide să contacteze agenția americană de informații după ce a ajuns la concluzia că „singurul lucru pe care îl protejează liderii sunt propriile interese” și că „puterea lor se bazează pe nenumărate minciuni”.

Video-ul îl arată pe ofițer acasă, alături de familie, apoi trecând cu mașina pe lângă un punct de control, sub o ploaie torențială, înainte de a lua un laptop și a începe să tasteze, declarând: „Alegerea acestei căi este modul meu de a lupta pentru familia și țara mea”.

Textul în limba chineză care însoțește fragmentul încurajează divulgarea de informații despre liderii și ofițerii superiori chinezi, precum și din alte domenii.

„Dețineți informații despre lideri chinezi de rang înalt? Sunteți ofițer militar sau aveți legături cu armata? Lucrați în domeniile informațiilor, diplomației, economiei, științei sau tehnologiilor de vârf sau aveți legături cu persoane care lucrează în aceste domenii?”, se scrie în text.

„Vă rugăm să ne contactați. Vrem să aflăm adevărul”, adaugă textul.

CIA a difuzat deja anul trecut mai multe videoclipuri care, potrivit directorului său, John Ratcliffe, aveau ca scop „recrutarea de oficiali chinezi pentru a ajuta Statele Unite”.

Difuzarea noului videoclip vine după epurarea a celui mai puternic general chinez, Zhang Youxia, suspectat de „încălcări grave ale disciplinei și legii”, un eufemism frecvent utilizat pentru a desemna corupția.