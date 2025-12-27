VIDEO Tragedie rutieră în Guatemala. Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie de 75 de metri

Cel puţin 15 persoane au murit şi alte 19 au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, pe ruta panamericană, în vestul Guatemalei, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Numărul morţilor în acest accident rutier este de cel puţin 15”, a declarat Leandro Amado, purtător de cuvânt al pompierilor voluntari din Guatemala. Printre victime se află 11 bărbaţi, trei femei şi un minor.

🇬🇹 | TRAGEDIA EN GUATEMALA: Al menos 15 personas murieron y 19 resultaron heridas luego de que un bus cayera a un barranco en el km 174 de la ruta Interamericana. pic.twitter.com/AegsWn7c74 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 27, 2025

Un autobuz interurban al companiei Sinaloa, ce deserveşte Ciudad de Guatemala şi departamentul San Marcos, frontalier cu Mexicul, a căzut într-o râpă cu o adâncime de circa 75 de metri, din cauze deocamdată necunoscute.

Amado a precizat că accidentul s-a produs la kilometrul 174 al rutei panamericane, într-o zonă supranumită ‘Vârful Alaska’, ca urmare a reliefului său accidentat, în departamentul Totonicapan din vestul Guatemalei.

Accidentele rutiere mortale sunt frecvente în Guatemala. În luna februarie, un autobuz cu pasageri a căzut într-o prăpastie la nord de Ciudad de Guatemala, în accident murind 54 de oameni.

La o lună după această tragedie, preşedintele Bernardo Arevalo a aprobat asigurarea obligatorie pentru vehiculele cu motor. Măsura a fost totuşi suspendată în urma protestelor ferme ale lucrătorilor din sectorul transporturilor.