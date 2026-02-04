VIDEO Un tată și fiul lui de 14 ani, reținuți după ce au luat la bătaie un șofer în trafic, în București

Conflictul violent a avut loc în luna decembrie, în Sectorul 5 al Capitalei, când un bărbat de 39 de ani, fiul său de 14 ani și încă un bărbat au coborât din mașină și au bătut un șofer din cauza neacordării priorității. Tatăl și fiul au fost reținuți ieri, în timp ce al treilea agresor este căutat, anunță Poliția Capitalei.

Potrivit Poliției Capitalei, pe 14 decembrie 2025, polițiștii au fost alertați la 112 de către un bărbat, în vârstă de 30 de ani, cu privire la faptul că a fost agresat fizic, pe fondul unui conflict în trafic, produs pe o stradă din Sectorul 5 al municipiului București.

„Din verificările efectuate a reieșit că, pe fondul neacordării priorității la schimbarea benzii de circulație, între conducătorii a două autoturisme a izbucnit un conflict spontan. După oprirea autovehiculelor implicate în incident, mai multe persoane dintr-un autoturism ar fi coborât și ar fi agresat fizic persoana vătămată, lovind-o cu pumnii și picioarele la nivelul corpului”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat îngrijiri victimei, aceasta fiind transportată ulterior la spital. Șoferul nu a fost rănit grav.

În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum între șoferi are loc o șicanare în trafic, agresorii taie calea victimei și coboară din mașină.

Doi dintre agresori, prinși după aproape 2 luni

La aproape 2 luni de la episodul violent, doi dintre agresori au fost prinși de polițiști. Este vorba despre un tată și fiul său de 14 ani, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

„În urma activităților investigativ-operative și a administrării probatoriului, au fost identificate trei persoane, respectiv doi bărbați, în vârstă de 37 și 39 de ani, precum și un minor, în vârstă de 14 ani, bănuiți de comiterea faptei. La data de 3 februarie 2026, bărbatul de 39 de ani și minorul de 14 ani au fost depistați și conduși la audieri, față de aceștia fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală”, a precizat Poliția Capitalei.

În ceea ce privește cea de-a treia persoană suspesctă, se fac cercetări în vederea depistării acesteia.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.