Xi Jinping face o referire rară la valul de epurări care a decimat conducerea armatei

Președintele chinez Xi Jinping a făcut o referire publică rară la recenta epurare militară care a dus la demiterea celor mai importanți generali ai țării, inclusiv a celui mai apropiat aliat al său, potrivit BBC.

În discursul de marți, liderul de la Beijing a declarat că anul trecut a fost „neobișnuit și extraordinar”, adăugând că armata a „trecut printr-un proces revoluționar de temperare în lupta împotriva corupției”.

Această rară recunoaștere publică vine după ce generalul Zhang Youxia, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC) și un aliat cheie al lui Xi, a fost demis în ianuarie sub acuzația de „încălcări grave ale disciplinei”.

Valul de represiune s-a extins rapid, ducând și la înlăturarea generalului Liu Zhenli, care se alătură astfel unei liste negre ce cuprinde 14 generali de rang înalt vizați de anchete în ultimii trei ani.

Epurările succesive au decimat componența Comisiei Militare Centrale, astfel că numărul membrilor activi a scăzut de la șapte la doar doi. Deși oficialitățile invocă lupta împotriva corupției, analiștii avertizează că o astfel de curățenie radicală la vârful ierarhiei poate compromite capacitatea armatei de a purta un conflict în viitorul apropiat.

Ultimele comentarii ale lui Xi sunt extrem de neobișnuite, având în vedere că el nu ține conferințe de presă și nu acordă interviuri, nici măcar mass-mediei chineze, strict controlate, remarcă BBC. Dar chiar și Xi trebuie să liniștească ocazional populația, iar declarațiile privind măsurile represive sunt probabil menite să îi convingă că există un plan, notează sursa citată.

Xi a făcut din lupta împotriva corupției un pilon central al guvernării sale, numind-o „cea mai mare amenințare” la adresa Partidului Comunist și afirmând că această luptă „rămâne gravă și complexă”.

„Limbajul utilizat în jurul epurărilor nu oferă prea multe detalii despre ceea ce se întâmplă exact în interior, dacă este vorba într-adevăr de corupție, lupte politice, epurări directe sau altceva”, explică și profesorul Chong Ja Ian de la Universitatea Națională din Singapore.

„Publicitatea din jurul epurărilor este menită să fie un semnal, mai degrabă intern decât orice altceva. Aceasta sugerează consecințele grave ale corupției sau ale nerespectării îndeaproape a preferințelor lui Xi, oricare ar fi acestea la un moment dat”, a concluzionat profesorul.